Аслан Асланов: Незыблемость светского государства — самое тяжелое наказание для заказчиков гянджинских событий

В эти дни азербайджанское общество активно обсуждает трагические события, произошедшие во втором по величине городе Азербайджана - Гяндже.

Размышляя о случившемся, вновь убеждаешься: история имеет свойство повторяться. В новейшей истории Азербайджана уже ведь было, когда после важных, прорывных событий в жизни республики, силы, которым трудно переварить успехи нашей страны, пытались спровоцировать беспорядки и дестабилизировать ситуацию. Вспомним осень 1994 года. 20 сентября был подписан "Контракт века", заложивший основу стремительного экономического развития и нынешней мощи Азербайджана. Спустя неделю в результате террористического акта были убиты двое известных политических и государственных деятеля республики - заместитель председателя Милли Меджлиса Афияддин Джалилов и начальник Особого управления при Президенте Шамси Рагимов. Еще через несколько дней - 3-4 октября в Азербайджане была предпринята попытка вооруженного государственного переворота.

Невольно напрашиваются параллели. 29 мая нынешнего года состоялось официальное открытие "Южного газового коридора". Этот гигантский проект стоимостью более 40 миллиардов долларов, реализуемый по инициативе и при участии Азербайджана, переформатирует энергетическую карту Евразии. Через несколько дней - 12 июня - в турецком городе Эскишехир был запущен Трансанатолийский трубопровод - TANAP, являющийся составной частью "Южного газового коридора", по которому азербайджанский газ пойдет в Европу. И, наконец, 26 июня на площади Азадлыг прошел военный парад, продемонстрировавший всему миру военную мощь Азербайджана, которому удалось всего за четверть века создать боеспособную и оснащенную самым современным оружием армию, входящую в число 50-ти сильнейших армий мира. И вновь силы, не воспринимающие уверенное, поступательное движение Азербайджана, его растущий авторитет в мире, попытались подорвать ситуацию в стране, нарушить спокойную жизнь населения и создать противостояние. Было совершено покушение на главу Исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева, а спустя неделю группа религиозных радикалов предприняла попытку спровоцировать в городе беспорядки. К сожалению, пролилась кровь - при пресечении противоправных действий погибли двое офицеров полиции.

Посмотрите - почерк и технологии враждебных Азербайджану сил в обоих случаях одинаковые. Однако они явно просчитались. Потому что, если в 1994 году, когда Азербайджан, делающий под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева первые шаги на пути строительства стабильного, демократического и правового государства, сумел отстоять страну, защитить ее от хаоса и потрясений, то сейчас, когда силы и возможности республики многократно возросли, сформировались эффективно действующие органы власти, правоохранительные органы, способные обеспечить стабильность и правопорядок, им тем более не на что рассчитывать. Но главный фактор здесь, конечно, единство власти и народа, о котором сказал в своем выступлении на заседании с участием руководителей правоохранительных органов Президент Ильхам Алиев. Это действительно великая сила, способная уберечь страну в период потрясений. Это единство было и в октябре 1994 года, когда по одному зову великого лидера Гейдара Алиева десятки тысяч людей собрались перед зданием Администрации Президента, чтобы защитить законную власть. Это единство было и впоследствии - во все трудные для страны моменты, и оно вновь ярко проявилось во время недавних гянджинских событий: жители Азербайджана продемонстрировали, что они рядом со своим государством, Президентом, и никаким состряпанным за рубежом коварным сценариям, рассчитанным на то, чтобы превратить страну в арену кровавых событий и террора, как это происходило и происходит в ряде ближневосточных стран, здесь не позволят осуществиться.

Самое отвратительное в произошедших событиях - это то, что организаторы и исполнители грязных планов прикрываются религиозными лозунгами и пытаются играть на очень тонкой материи - религиозных чувствах людей. Но все это не имеет ничего общего с Исламом. Прежде всего, у террориста нет веры, нет гражданства, нет Родины, для него нет ничего святого. Нельзя именем Аллаха лишать людей жизни, дарованной Всевышним. Это величайший грех, который не имеет никаких оправданий. В Исламе, впрочем, как и в других небесных религиях, каждая человеческая жизнь ценна и уникальна.

Азербайджанцы - народ, который создал первую демократическую, парламентскую республику на мусульманском Востоке. Мы - народ, чья история государственности берет начало с Мидии и Атропатены! Ценой жизни более сотни шехидов мы добились восстановления независимости, порушенной XI Красной Армией в 1920 году. Светское государство и демократия - это осознанный выбор большинства населения страны. А чего хочет несчастная кучка радикалов - навязать миллионам азербайджанцев свои ценности?

Несомненно одно: силы, не желающие развития Азербайджана, его стабильности, предприняли этот шаг против нашей государственности, независимости. Именно это подчеркнул глава государства Ильхам Алиев в ходе проведенного в пятницу заседания при участии руководителей правоохранительных органов республики. "Эти кровавые террористические акты были совершены с целью создания напряженности в обществе и вселения страха в людей", - сказал он, и добавил, пожалуй, самое главное: "Эти террористические акты были совершены под религиозными лозунгами, что само по себе является большим преступлением против исламской религии, потому что ислам - это религия мира, религия милосердия. Азербайджанское государство и азербайджанский народ всегда защищают свои национальные, религиозные ценности. Азербайджан - одна из стран, прилагающих наибольшие усилия в пропаганде исламской культуры в мире".

Это должны понять те, кто в первые дни после выстрелов в Гяндже по своей неопытности пытался в соцсетях "героизировать" преступника. Их, к счастью, немного, но им должно быть стыдно. Они должны понять, что экстремизм в Азербайджане не пройдет в первую очередь потому, что сам народ не приемлет его. Он чужд нашему народу. И это тоже отметил Президент в своем выступлении: "Эти преступники - не мусульмане. Преступники и стоящие за ними силы никогда не добьются своих коварных намерений. Азербайджанское государство и азербайджанский народ никогда этого не позволят. Весь азербайджанский народ однозначно осудил это кровавое преступление, выразил свое презрение к тем, кто совершил эти преступления".

Хотелось бы отметить еще один момент. Действия экстремистов и предателей, пытавшихся спровоцировать беспорядки в Гяндже, не смогли затенить важнейшее для нашей страны событие, которое произошло в те же дни. В рамках Саммита НАТО в Брюсселе в присутствии Президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Совета ЕС Дональда Туска был парафирован документ "О приоритетах партнерства" между Азербайджаном и Евросоюзом. Его можно считать прорывным и знаковым, ведь в документе отчетливо говорится о поддержке Европейским союзом территориальной целостности, независимости, суверенитета и неприкосновенности границ Азербайджана, завершение реализуемого по инициативе нашей страны проекта "Южный газовый коридор" названо одним из основных приоритетов ЕС (кстати, почти параллельно об этом заявил и Госдепартамент США), отмечен огромный вклад республики в межкультурный диалог и выражена заинтересованность в развитии сотрудничества в этой сфере. Высокопоставленные представители ЕС на своих страницах в соцсетях подчеркнули, что документ "О приоритетах партнерства" придал новый импульс повестке дня отношений между Азербайджаном и Евросоюзом. Это - огромный дипломатический успех нашей страны, политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым. Вот вам контрасты - с одной стороны, шаги, нацеленные на светлое будущее Азербайджана в семье европейских стран, политика, ставящая превыше всего интересы государства и народа, направленная на обеспечение спокойной, мирной, благополучной жизни людей, торжество общечеловеческих ценностей, с другой - противоправные действия кучки радикалов, пытающихся затянуть страну в болото средневековья, невежества, лишить ее каких-либо перспектив, спровоцировать гражданское противостояние. Пожалуй, об этом надо писать в соцсетях, а не героизировать недостойных существ - язык не поворачивается называть их людьми, - готовых ради материального интереса прислуживать самому сатане.

Расследования, проводимые правоохранительными органами по горячим следам событий в Гяндже, позволили раскрыть сеть радикальных экстремистов. Установлено, что они вынашивали планы повторить гянджинские события и в других городах страны, в частности, в Сумгайыте. Арестованы уже десятки экстремистов, и можно не сомневаться, что все они понесут наказание, которого заслуживают. Никому не удастся избежать ответственности - об этом со всей определенностью сказал Президент Ильхам Алиев.

Но самое главное наказание для этих мерзавцев и их зарубежных заказчиков - это незыблемость азербайджанской государственности и прочное единство народа и правительства!

Аслан Асланов, председатель правления АЗЕРТАДЖ

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook