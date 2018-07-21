Уничтожен еще один террорист, причастный к гянджинским событиям - Операция спецслужб - ФОТО
В результате совместных интенсивных и неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий были задержаны и арестованы еще 8 человек, участвовавших в преступлениях, совершенных в Гяндже 3 и 10 июля 2018 года.
Об этом говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры, СГБ и МВД Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
20 июля в поселке Ходжасан в Бинагадинском районе было определено местонахождение находящегося в розыске по обвинению по нескольким статьям Уголовного кодекса, одного из активных участников организованной группировки, совершившей тяжкие преступления в Гяндже, находившегося в близких отношениях с Юнисом Сафаровым ранее судимого Багирова Анара Ислам оглу.
В ходе операции по обезоруживанию и задержанию А.Багирова он оказал вооруженное сопротивление специальной оперативной группе СГБ и был уничтожен ответным огнем.
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