Госбюджет Армении снова забыл о пенсионерах

В Армении только вчера начались обсуждения государственного бюджета на будущий год, а уже есть плохие новости.

Стало известно о значительном расширении военных расходов страны. При этом, как подчеркнул министр обороны Таноян, это не приведет к повышению зарплат военнослужащих и офицерского состава.

Кроме того, как сообщают армянские СМИ, не претерпят в будущем году существенных изменений также пенсии и зарплаты госсектора. Такой новостью "порадовал" в четверг министр финансов Армении Атом Джанджугазян.

"Существенного повышения зарплат и пенсий пока не предусмотрено. Это не новость: эти подходы были изложены в трехлетней Программе среднесрочных расходов", - напомнил министр, оправдывая новые власти.

Согласно программе, дополнительные доходы бюджета в первую очередь будут направляться не на текущие расходы (зарплаты и пенсии), а на инфраструктурные проекты, чтобы заложить основу для будущего экономического роста.

Напомним, в последний раз пенсии в Армении повысили в 2015 году. Базовая пенсия составляет 16 тысяч драмов (примерно 33 доллара). Дальше идут надбавки за стаж - 8000 драмов за первые 10 лет и по 500 - за остальные.

Что подразумевается под инфраструктурными проектами, не уточняется.

Султан Керим