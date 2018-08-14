Конвенция по правовому статусу Каспия послужит углублению сотрудничества между прикаспийскими государствами

Подписание Конвенции по правовому статусу Каспийского моря на V саммите глав государств прикаспийских государств в Актау 12 августа обеспечивает интересы Азербайджана. Об этом сказал во вторник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Гусейнов, передает Day.Az.

Депутат отметил, что подписание Конвенции послужит углублению сотрудничества между прикаспийскими государствами и в целом обеспечению безопасности.

"Правовой статус Каспия, сотрудничество в сферах экономики, транспорта экологии и биоресурсов в Каспийском бассейне выдвигает на первый план такой вопрос, как безопасность в регионе и в глобальном масштабе. Это соглашение является историческим документом, так как работа в данном направлении продолжалась 25 лет, и в итоге прикаспийские государства достигли договоренности в вопросе статуса Каспия", - сказал Гусейнов.

Он добавил, что Азербайджан всегда проявлял активность для достижения этого соглашения, и за весь период проведения переговоров по правовому статусу Каспия защищал национальные интересы, опирающиеся на международное право и взаимное доверие.

Отметим, что 12 августа на V саммите глав государств прикаспийских стран в казахстанском городе Актау состоялась церемония подписания документа.

Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря подписали Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Президент России Владимир Путин, Президент Ирана Хасан Рухани и Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

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