Провокатор Габрелянов остался без холдинга

Одиозный российский медиа-магнат Арам Габрелянов больше не будет иметь никакого отношения к холдингу News Media.

Как сообщают российские СМИ, он ушел с поста директора холдинга.

Габрелянов покинул пост гендиректора холдинга News Media, управляющего проектом Life. Сам портал будет переформатирован и с октября начнет существовать как платформа пользовательского контента, пишет РИА-Новости. Место Габрелянова, который больше не будет иметь отношения к холдингу, занял Анатолий Сулейманов, пост руководителя Life перейдет Александру Потапову. Планируется создать открытую платформу, которая предоставит доступ всем желающим и будет оплачивать их контент.

"Мы поняли, что мы немного "уперлись" по аудитории, у нас ежемесячно - 20-23 миллиона уникальных пользователей. Рост идет, но медленно, поэтому мы решили дать доступ всем желающим. У нас аудитория своя, сформировавшаяся, с определенной позицией, которая формировалась в течение всего времени существования Life", - отметил в беседе с РИА Новости Сулейманов.

Отметим, что такой исход Габрелянова, несмотря на не очень вразумительные пояснения нового руководителя холдинга, был вполне ожидаем. И дело тут, возможно, не в уникальных пользователях, а в самом Габрелянове.

Напомним, что LifeNews был закрыт год назад, после того, как сотрудник канала на закрытом совещании у Владимира Путина проигнорировал просьбу президента отключить камеры и продолжил снимать. После этого телеканал опубликовал "эксклюзивную запись" выступления президента, в котором он, якобы, пригрозил распустить кабинет министров.

Сотрудники LifeNews были выдворены из кремлевского пресс-пула, а затем закрыт и сам телеканал. От чего российские потребители информации вряд ли много потеряли, так как ресурс Габрелянова занимался распространением предвзятого, искаженного контента, часто противоречащего интересам России. Руководя российским медиа-холдингом, Габрелянов занимался продвижением в российском информационном пространстве интересов не России, а Армении. Попутно руководимый им ресурс наносил ущерб российско-азербайджанским отношениям, принципу правдивости информации и нарушал правила журналистской этики. Телеканал приложил немало усилий для дезинформирования российского зрителя о карабахском конфликте, в частности, апрельских боях 2016 года, распространяя откровенную ложь, подтасовывая факты и слова интервьюеров.

Российское интернет-издание LifeNews.ru было создано в 2009 году на базе информационно-развлекательного ресурса Life.ru. Медиахолдинг Габрелянова, который существует с 2001 года, запустил обновленный портал L!FE (life.ru) в апреле 2016 года.

Зульфугар Ибрагимов