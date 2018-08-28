Автомат Калашникова может дорого обойтись Армении

Концерн "Калашников" и компания "Royalsys Engineering Ltd" на днях заключили договор о запуске в Армении производства новых моделей автомата Калашникова АК-12 и АК-15, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

Однако, как выяснила газета "Жаманак" (Время), концерн "Калашников" с 2014 года находится под санкциями США и Евросоюза.

"Не исключается, что это может создать проблемы в армяно-американских отношениях. Однако еще интереснее то, что руководитель "Royalsys Engineering Ltd" Давид Галстян успел оказаться в центре внимания США и Совета безопасности ООН. Он включен в "черный список" ООН и США за незаконную торговлю оружием", - пишет газета.