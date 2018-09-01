Армянские школы снова встречают 1 сентября пустыми классами - ПОДРОБНОСТИ

На днях армянские СМИ сообщили о том, что вдоль линии соприкосновения в Карабахе и госграницы с Азербайджаном армянской стороной расставлены силы полиции и внутренних войск. Этот факт свидетельствует о больших проблемах в численности личного состава ВС страны, которые, в свою очередь, вытекают из проблем демографических, уже который год находящихся на уровне катастрофы.

Эта катастрофа особенно ярко дает о себе знать 1 сентября, уже который год повергая армянское общество в уныние.

Очередной учебный год не принес никаких обнадеживающих новостей. В Армении опять будут пустые классы, школы, в которых учатся три ученика, закрывающиеся учебные заведения.

Издание Panorama.am провело расследование, чтобы выяснить ситуацию к 1 сентября в школах страны. Расследование показало, что первый школьный звонок в этом году прозвучит в ряде школ Армении лишь для одного-двух учеников. К сожалению, будут также школы, которые и вовсе не имеют набора в первый класс. И это не первый год, когда складывается подобная картина.

В селе Аревут Арагацотнской области РА, преимущественно населенной езидами, первый звонок в этом году прозвучит лишь для двух учеников, пишет издание. "В первом классе у нас будут учиться один мальчик и одна девочка. Конечно, это грустно, но сравнивая с прошлым годом, - обнадеживает, тогда у нас был всего один первоклассник", - в беседе с корреспондентом Panorama.am рассказала директор школы Хатун Арутюнян, отметив, что первоклассников объединят с четвероклассниками. А всего в школе обучаются 13 учеников.

Первоклассников не будет также в школе села Вардаблур Арагацотнской области РА. "У школы нет никаких проблем, а вот у села есть: работы нет, и люди вынужденно покидают село, посему и сокращается число учеников. В школе, рассчитанной на 192 ученика, сегодня обучаются всего 62. Эмиграция продолжается. В этом году у нас и выпускников не было", - отметил в беседе с корреспондентом Panorama.am директор данной школы Альберт Назаретян.

Всего один первоклассник пойдет в школу в общине Сараван Вайоцдзорской области РА. Директор школы Ашот Пандунц сказал, что у них обучается всего 15 школьников, между тем школа рассчитана на 80 учащихся. Для этой школы уже привычным делом стали классы всего с двумя учащимися.

"Один школьник также обучается в восьмом классе нашей школы, седьмого класса у нас вовсе нет", - признался директор.

Издание решило проверить ситуацию и в 10 школах Сюникской области, где в прошлом году не было поступления в первый класс.

В этом году корреспондент Panorama.am также связался с данными школами с целью понять, какая картина сложилась сейчас.

Школу в селе Аревис Сюникской области посещают всего трое детей из одной семьи. "В этом году у нас также нет поступления в первый класс. Всего в школе обучались пять учеников - двое поступили в школу села Карашен, остались лишь трое сестер. Учительниц тоже трое", - рассказала директор этой школы Рита Григорян.

Школа этого приграничного села была построена в 1948 году. Рекордом этой школы в последние десятилетия было 20 учащихся.

А в школе села Норашеник Сюникской области и вовсе нет младших классов.

"Уже сколько лет у нас нет первых классов, в школе обучаются всего 14 детей и то - в старших классах, то есть они скоро окончат и уедут. У школы и села вообще никаких перспектив нет", - сказал директор Давид Туманян...

Отметим, что подобная ситуация сложилась в Армении не сегодня. Уже который год в школах наблюдается недобор, а количество младших классов сокращается, так как падает рождаемость и растет миграция. На этом фоне в прошлом году министерством образования была проведена "оптимизация". Число школ было сокращено, расформированные были объединены с другими опустевшими школами соседних сел и поселков.

"Оптимизация" позволила сократить штаты и сэкономить на зарплате, но она ничего не принесла с точки зрения нормализации ситуации в учебном процессе. И, уж конечно, никак не сказалась на повышении рождаемости.

Зульфугар Ибрагимов