В Азербайджане утверждены нормы обеспечения военной формой одежды военнослужащих Службы внешней разведки
7 сентября 2018 12:07 145
В Азербайджане утверждены нормы обеспечения военной формой одежды военнослужащих Службы внешней разведки.
Решение об этом подписал премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Службе внешней разведки поручается, в соответствии с формой, согласованной с министерством финансов, представить министерству финансов до 15 февраля следующего года отчет в связи с состоянием обеспечения на 31 декабря текущего года по нормам, утвержденным этим решением.
Вопросы финансирования в связи с исполнением этого решения осуществляются за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете для Службы внешней разведки.
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