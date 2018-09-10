Армения присоединится к санкциям против России?

Армения заявила о готовности присоединиться к новым антироссийским санкциям, касающимся отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, если они будут введены США и странами ЕС. Как передает Day.Az со ссылкой на panorama.pub, об этом на очередном заседании правительства страны объявил сам премьер-министр Никол Пашинян.

"Я очень люблю Россию, как и миллионы моих сограждан. Мы с удовольствием посещаем эту страну с разными целями. Думаю, многовековой дружбе наших народов ничего не угрожает, но я регулярно заверял наших американских и европейских партнёров в том, что Армения берёт с них пример и будет так делать в ближайшие годы. Естественно, мы поддержим новые санкции против России за отравление Скрипалей. Я считаю, что нехорошо травить людей боевыми газами, ровно, как и отправлять политических оппонентов за решётку. Думаю, Путин меня поймёт и одобрит наше решение", - заявил глава правительства накануне визита в Москву.