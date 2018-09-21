Армяне грубо нарушили международные конвенции и документы в отношении азербайджанских заложников

Армянская сторона грубо нарушила международные конвенции и документы в отношении гражданского населения, взятого в заложники во время оккупации азербайджанских территорий.

Об этом говорится в заключительной презентации проекта на тему "Исследование нарушенных прав гражданского населения (женщин и детей), взятых в заложники во время армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта", проведенной Общественным объединением помощи пленным и заложникам "Хесрет Йолу" при содействии Совета господдержки НПО при Президенте Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В рамках проекта состоялся опрос среди 100 женщин и лиц, которые были детьми во время взятия в заложники, в данный момент проживающих в Баку, на Абшероне, в селах и поселках Агдамского района, в поселке Ашагы Агджакенд Геранбойского района. Возраст этих ста человек - от 28 до 70 лет.

Ссылаясь на результаты, полученные на основе обработанных информационных ресурсов и других сведений, а также на основе соответствующей методологии анализа при исполнении проекта, было установлено, что армянская сторона во время оккупации азербайджанских территорий нарушила международные конвенции и документы в отношении гражданского населения, взятого в заложники.

Таким образом, армянами были грубо нарушены вторая, третья, пятая, девятая и 17 статьи Всеобщей декларации прав человека, принятой Генассамблеей ООН 10 декабря 1948 года, требования Декларации о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов, принятой 14 декабря 1974 года, Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него, принятой 9 декабря 1948 года, Конвенций об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях и о защите гражданского населения во время войны, IV часть Протокола (Протокола I) от 8 июня 1977 года, добавленного к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года и посвященного защите жертв международных вооруженных конфликтов.

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