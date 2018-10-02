Через тридцать лет в Армении будут жить только старики

В Армении очень гордятся своими долгожителями, которых на сегодня по стране насчитывается 67 человек. Но в последнее время демографы уделяют теме долгожительства все меньше внимания, потому что на первый план выходит другая проблема - стремительного старения страны. Если нынешние темпы сохранятся, то не исключено, что лет через тридцать в Армении будут проживать одни только "долгожители", в данном контексте - граждане в возврате под семьдесят и старше.

Как заявила на пресс-конференции в понедельник представитель Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) Анна Ованнисян, резкое увеличение числа пожилого населения Армении к 2050 году может создать серьезные проблемы как с трудоустройством, так и финансовым положением людей, приведя к пересмотру всей пенсионной системы. По ее словам, за последние три десятилетия население Армении в возрасте 60 лет и старше удвоилось. К 2050 году его доля вырастет еще в два раза. Согласно исследованиям Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA), если в 1990 году количество людей старше 65 лет составляло всего 5,6% населения республики, то уже в 2017 году процентная доля достигла 11,4%.

"Уже в 2018 году численность граждан старше 65 лет достигла 13% населения. Согласно прогнозам Фонда, к 2050 году численность людей старше 63 лет достигнет 22%, то есть возраст каждого третьего жителя Армении будет составлять 63+, что является серьезным демографическим вызовом, стоящим перед государством", - цитирует АРКА.

Ужаснул демографов и следующий показатель. Если в 1990 году на одного человека пожилого возраста приходилось 11 трудоспособных граждан в возрасте от 15 до 63 лет, то в 2017 году показатель составил 5:1. А к 2050 году соотношение может составить уже 3:1 или даже 2:1.

То есть в Армении, население которой будет состоять практически из нетрудоспособных граждан, просто некому будет работать. Параллельно государству придется решать непосильную задачу обеспечения стариков пенсиями, и это может привести к коллапсу бюджета.

Отметим, что рост числа пожилого населения связан отнюдь не с благоприятными социальными условиями и вниманием государства к проблемам пожилых граждан. Этот показатель растет на фоне демографического кризиса и оттока трудоспособного населения из страны.

Как писала ранее газета "Айкакан жаманак", за последние три года были зарегистрированы самые низкие показатели браков, рождаемости и самый высокий показатель разводов. За последние три года было зарегистрировано 15-17 тыс. браков. Начиная с 2015 года, этот показатель постоянно снижался. Например, в 2917 году по сравнению с 2015-м число зарегистрированных браков сократилось на 2.400. В противоположность этому число разводов с каждым годом увеличивается на 3600-3900.

Зульфугар Ибрагимов