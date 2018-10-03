На предстоящей сессии ПА ОБСЕ будет поднят вопрос освобождения азербайджанских заложников

Азербайджанская делегация озвучит на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Кыргызстане мнения по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, а также освобождению азербайджанских заложников Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева. Об этом в среду сказала вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Бахар Мурадова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Она отметила, что вопрос об азербайджанских заложниках Дильгаме Аскерове и Шахбазе Гулиеве, взятых в заложники армянской стороной, постоянно поднимается в рамках международных мероприятий, делаются призывы по освобождению азербайджанцев, осужденных "законами" незаконного режима, созданного на оккупированных азербайджанских территориях.

"К сожалению, в вопросе их освобождения пока продвижений нет", - сказала вице-спикер.

По словам Мурадовой, без конкретных механизмов и реального давления озвученные мнения остаются неуслышанными. "Тем не менее, считаю, что нельзя допускать, чтобы вопрос был снят с повестки дня. Азербайджан до конца будет держать в центре внимания этот вопрос. И необходимо стараться, чтобы были приняты серьезные меры по возвращению в родные очаги людей, чьи возможности передвижения на территории своей страны ограничены", - сказала она.

Напомним, что в июле 2014 года во время проведенной армянским спецназом операции в селе Шаплар оккупированного Кельбаджарского района был убит гражданин Азербайджана Гасан Гасанов, а Шахбаз Гулиев и гражданин России Дильгам Аскеров были взяты в заложники. Все они хотели посетить родные места и могилы своих родственников. В отношении Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова было возбуждено уголовное дело. Затем так называемый "суд" приговорил Аскерова к пожизненному заключению, а Гулиева - к 22 годам лишения свободы.

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