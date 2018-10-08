Азай Гулиев: Азербайджан привлек внимание участников сессии ПА ОБСЕ к ситуации в карабахском конфликте

На проведенной в Бишкеке осенней сессии Парламентской Ассамблеи (ПА) ОБСЕ Азербайджан выразил обеспокоенность существующей ситуацией в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, привлек внимание участников сессии к актуальности проблемы.

Об этом в понедельник сказал вице-президент ПА ОБСЕ, депутат Милли Меджлиса (парламента) Азай Гулиев, комментируя итоги заседания ПА, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Гулиев отметил, что на каждой сессии представленная в ПА ОБСЕ азербайджанская делегация старается продемонстрировать максимальную активность, доводит вопросы, отвечающие национальным интересам Азербайджана, до внимания коллег, прилагает усилия, чтобы в ОБСЕ были приняты соответствующие решения.

"Эта сессия не была исключением. Обсуждаемые вопросы были сфокусированы на регионе и посвящены обеспечению мира и безопасности в регионе, стран Центральной Азии, а также сотрудничеству со странами региона в устранении глобальных угроз и вызовов. Безусловно, вопросом номер один для нас является вопрос урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта", - сказал Гулиев.

По его словам, Армения всегда пытается пресечь обсуждения по Нагорному Карабаху, потому что обсуждение этого вопроса не в их интересах.

"Причина проста и кроется в том, что каждый раз во время обсуждений мы обнажаем и разоблачаем агрессорскую сущность Армении. Каждое наше выступление опирается на серьезные аргументы и факты. Мы ссылаемся на нормы международного права, принятые резолюции ООН, резолюции СЕ и ПА ОБСЕ. Поэтому наше выступление бывает полноценным, всесторонним и обоснованным. А армянская сторона не имеет никаких аргументов, поэтому все другие делегации несерьезно встречают их выступления. Когда мы начинаем говорить на языке аргументов, армяне оказываются в очень жалком и безвыходном положении. В этом аспекте считаю, что в ПА ОБСЕ достаточно информации по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, и ПА ОБСЕ поддерживает и уважает нашу позицию и понимает сущность захватнической политики Армении", - сказал Гулиев.

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