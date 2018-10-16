Азай Гулиев: «Армянская Франкофония» стала оскорблением гуманистических ценностей

Оккупант Армения, переживающая экономический и политический кризис, не имеет возможности проводить у себя серьезное международное мероприятие, поэтому ни для кого не было неожиданностью то, что она превратит саммит Франкофонии в дешевое политическое шоу и будет использовать проводимые там мероприятия в целях скрыть свою захватническую сущность.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, вице-президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Азай Гулиев, комментируя саммит Франкофонии, проведенный в Ереване 11-12 октября, передает Day.Az.

"Поэтому подобные мероприятия, кроме гуляний и танцев группы людей, ничем не запоминаются. Проведенный в Армении саммит Франкофонии не имел серьезного значения ни по своей сути, ни в плане уважения со стороны международного сообщества. Однако принизило значение этого мероприятия не только его проведение в Армении, но и слова Мишеля Жана, долгие годы возглавляющего эту организацию, которую он назвал "мертвой организацией", что само по себе не имеет прецедента на международной арене, когда генсек так высказывается о своей организации. Представьте себе, что генсек организации называет руководимую им структуру "мертвой организацией", то есть бессмысленной и ненужной. Думаю, комментарии излишни, и одно это предложение, написанное в твиттере генсеком, можно считать самой точной и правильной оценкой сущности саммита Франкофонии, проведенного в Армении. Можно задаться вопросом: почему мы считаем нужным уделять внимание столь бессмысленному мероприятию? Ответ прост. Потому что Армения, используя это мероприятие, попыталась вновь обмануть международную общественность и предоставить лживую и сфальсифицированную информацию о конфликте. Несомненно, что эти попытки и шаги не должны оставаться и не остаются без ответа", - сказал Азай Гулиев.

Депутат отметил, что, принимая у себя такие мероприятия, Армения преследует ряд целей.

"Во-первых, с помощью подобных мероприятий Армения пытается выйти из "самоизоляции", собрать пособия и пожертвования от зарубежных стран. Во-вторых, исходя из своей двуличной сущности, пытается иначе преподнести и оправдать продолжение захватнической политики против Азербайджана, и таким образом усердствует для того, чтобы добиться международной поддержки в решении нагорно-карабахского конфликт в свою пользу. И то, что в рамках мероприятия Нагорно-карабахский регион был представлен в армянском павильоне, тоже исходило из этой сущности Армении. И, наконец, проведя это мероприятие, Армения пыталась продемонстрировать, что якобы уважает гуманистические ценности и привержена им. То есть, Армения, как всегда, вновь поступила двулично. Но и в этот раз ее попытки потерпели крах. Армения ничего не добилась и не может добиться как минимум потому, что практически все участвовавшие в саммите страны очень хорошо знают истинное лицо и захватническую сущность Армении", - сказал Гулиев.

Вице-президент ПА ОБСЕ добавил, что большинство из 58 стран-членов организации и 24 стран, обладающих статусом наблюдателя, в различных международных организациях поддержали территориальную целостность Азербайджана, признали Нагорный Карабах и семь прилегающих районов неотъемлемой частью Азербайджана, проголосовали и подписали адресованные Армении обращения и резолюции об освобождении этих территорий от оккупации.

"Если вы обратили внимание, Пашинян попытался спровоцировать президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Канады Джастина Трюдо, получить у них поддержку, связанную с Нагорным Карабахом, но ни один из них на эти провокации не пошел, не захотел портить отношения с Азербайджана и даже не выступил с заявлением по конфликту. А это фиаско для Армении. Единственным успокоением для Пашиняна стало то, что оба лица несколько минут танцевали под звуки украденной азербайджанской музыки", - сказал Гулиев.

Депутат Милли Меджлиса напомнил, что одной из основных целей саммита Франкофонии является пропаганда в мире принципов гуманизма, мира, прав и свобод человека.

"С этой точки зрения сам факт проведения саммита Франкофонии в Армении полон парадоксов и противоречий. Проведение саммита Франкофонии, пропагандирующей гуманизм, мир и права человека, в Армении, известной в мире как моноэтническая и расистская страна, депортировавшей все другие нации, в частности азербайджанцев, оккупировавшей 20 процентов азербайджанских территорий, сделавшей один миллион 200 тысяч наших соотечественников беженцами и вынужденными переселенцами, осуществившей политику этнической чистки против наших сограждан, обвиняемой в многочисленных преступлениях против человечества и человечности и, наконец, совершившей самое жестокое преступление 20-го века - Ходжалинский геноцид, действительно оскорбление гуманистических ценностей. Поэтому "армянская Франкофония" нонсенс не только с точки зрения унижения гуманистических ценностей, но и уважения современной системы международных отношений и прав и свобод человека", - сказал депутат.

В заключение Азай Гулиев вновь напомнил исторические слова, сказанные генсеком Мишелем Жаном об организации Франкофония.

"Связывая надежды с такими "мертвыми организациями", Армения никогда не сможет исправить свой подорванный международный имидж, выйти из "самоизоляции", в которую попала, узаконить проводимую захватническую политику", - сказал Гулиев.

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