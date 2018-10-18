Армяне бегут из Армении - теперь от Пашиняна

Несмотря на "революции", население Армении продолжает сокращаться. Обещанного новыми властями всплеска демографических показателей не наблюдается.

За первую половину 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года население Армении сократилось на 10 тысяч 100 человек. Как передает АРКА, об этом заявила представитель Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) Анна Ованнисян.

"Если по состоянию на 1 июля 2017 года население Армении составляло 2 979 900 человек, то по состоянию на 1 июля 2018 года оно составило 2 969 800", - сказала Ованнисян.

Согласно ежегодному докладу Фонда народонаселения ООН "Население мира", основными причинами сокращения населения, в том числе и в Армении, являются низкие рождаемость и миграция, а также высокая эмиграция.

По словам Ованнисян, за год рождаемость в Армении сократилась на 1000. Если за первое полугодие 2017 года рождаемость составила 17170 детей, то в 2018 году - 16189.

Исполнительный представитель фонда народонаселения ООН Цовинар Арутюнян, в свою очередь, отметила, что для увеличения роста населения суммарный коэффициент рождаемости должен составлять 2.1 ребенка на женщину и выше, тогда как в Армении он составляет 1.6 и является самым низким в регионе.

Отметим, что представители структур ООН озвучили официальные данные. Неофициальные же показатели состояния армянской демографии еще более плачевны. Как отмечают независимые эксперты, 2 979 900 - это всего лишь численность зарегистрированных в Армении граждан. Фактическое же население меньше почти на миллион. Это - трудовые мигранты, покинувшие РА в поисках нормальной жизни, а также лица с двойным гражданством, в качестве страны проживания как правило выбирающие не Армению.

В связи с тем, что за прошедшие после "бархатной революции" полгода никаких изменений к лучшему в социальной и экономической сферах страны не произошло, прогнозируется, что население Армении будет продолжать сокращаться.

Султан Керим