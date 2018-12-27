В Германии разоблачили армянскую мафию - ГРОМКИЙ СКАНДАЛ

На днях общественное телевидение Германии ARD показало документальный фильм "Букмекерская мафия: Германия и организованная футбольная преступность", а на сайте спортивных новостей sportschau.de появилась статья "Армянская мафия на тотализаторе действует и в Германии". Оба материала рассказывают о доходах армянской мафиозной сети, получаемых посредством манипуляций со спортивными ставками.

В последнее время тема армянской мафии не сходит со страниц германских СМИ. Сообщается, что армянская мафия считается одной из самых страшных и самых опасных групп организованной преступности, и эта сеть действует во всей Европе, включая Германию. Эта преступная сеть производит незаконные манипуляции с целью получения дохода от ставок, которые делаются в футболе, гандболе, баскетболе, волейболе, теннисе и других видах спорта.

Один из руководителей оперативной группы "Soko Flankengott", созданной в 2008 году полицией Бохума с целью разоблачения преступных манипуляций в футболе, Михаэль Бахс подтвердил получение армянскими преступниками в Германии прибыли мошенническим путем. Бахс считается одним из ведущих специалистов в сфере манипуляций со спортивными ставками и имеет широкую сеть осведомителей среди занимающихся этим лиц.

Как сообщает ARD со ссылкой на анонимные источники, армянская мафия совершает манипуляции со спортивными ставками, пользуясь хорошо поставленной транснациональной сетью и особенно связями со спортсменами из бывшего восточного блока.

В списке, представленном источником телеканалу, отражены методы армянской мафии по получению доходов со спортивных ставок. Приведены результаты футбольных матчей в Армении, кубка Азии, поединков в профессиональном теннисе, гандбольных и волейбольных матчей в России (всего 28 матчей) и размеры полученного от ставок дохода. Во всех случаях прогнозы представителей армянской мафии оказывались правильными.

По информации источника, букмекерские синдикаты имеют несколько уровней. В центре находится "крестный отец". Так называемые "фиксеры" по приказу "крестного отца" за взятку прибирают к рукам спортсменов, спортивных функционеров и судей. Армянская мафиозная сеть обменивается информацией о манипулируемых матчах посредством телефона. Члены преступной сети, называемые "раннерами", ходят по букмекерским конторам и делают ставки, либо используют для этих целей интернет. Это делается одновременно в разных городах Германии. А то, что букмекерские конторы не регистрируют личные данные "раннеров", позволяет им оставаться анонимами. Чем больше "раннеров", тем выше доходы синдиката.

Более всего подвержены манипуляциям футбольные матчи в Юго-Восточной Европе, особенно ставки, сделанные в процессе игры. В процессе матча от каждого букмекера получается доход в 300-500 евро. Но букмекеров множество, потому высок и доход.

Некоторые букмекеры, видя слишком завышенные коэффициенты, начинают подозревать анипуляции со ставками и снижают их, некоторые вообще удаляют ставки на ту или иную игру из своей системы. В таких случаях "раннеры" отправляются к другому букмекеру.

В связи с этой деятельностью армянской мафии в июне этого года в Брюсселе была проведена полицейская операция. Был проведен обыск на 21 квартире, в результате был установлен факт дачи взятки за проигрыш бельгийским теннисистам, чьи матчи были вынесены на тотализатор. По факту были арестованы 13 человек, 6 армянам предъявлено обвинение.

По информации источника ARD, армянская мафия в Германии осуществляет обмен информацией с "коллегами" в Бельгии относительно спортивных ставок.

После полицейской операции в Бельгии армянская мафия, чтобы потерялся ее след, некоторое время прекратила манипуляции со ставками, но через несколько месяцев вернулась к этой деятельности.

Аналогичные полицейские операции и обыски прошли в Германии, США, Франции, Болгарии, Словакии и Нидерландах.

Отметим, что это результаты новых расследований немецкой прессы, появившиеся вслед за публикацией 02.11.2018 журналом Spiege статьи "Как действует в Германии армянская мафия" и демонстрации 07.11.2018 телеканалом MDR (входит в группу общественных телеканалов ARD) документального фильма "Крестные отцы Германии: Армянская мафия и воры в законе", показ которого был временно приостановлен решением берлинского суда.

Тот факт, что в центре исследований находятся общественные телеканалы Германии, а в сообщениях даются ссылки на правоохранительные органы, свидетельствует о заинтересованности госструктур Германии в том, чтобы тема армянской мафии стала достоянием общественности.

Армянская мафия, которая обладает большими финансовыми ресурсами и пустила глубокие корни в европейских странах, включая Германию, участвует в отмывании денег политиками в Европейском парламенте, Парламентской ассамблее Совета Европы и европейской политической системе в целом, организуя незаконные визиты на оккупированные территории Азербайджана.

Армянская мафия также имеет прямое отношение к организуемым против Азербайджана кампаниям. По своей сути армянское лобби и есть та самая мафия. В Брюсселе, столице Европы, отцом армянской мафии является Каспар Карампетян, занимающийся алмазным бизнесом. В Швейцарии "крестным отцом" армянской мафии является Вартан Сермакес, производитель всемирно известных часов Frunter Müller и участник разграбления природных богатств оккупированных территорий Азербайджана.

Правоохранители Бельгии и Швейцарии должны последовать примеру германских коллег и вплотную заняться армянской мафией. Ее деятельность только кажется более "безобидной" на фоне итальянской коза ностры или китайской триады. На самом деле армянская мафия более разветвлена, более многочисленна и проникла во все сферы и все уровни власти, активно вмешиваясь в политику государств и неся гораздо большее зло, чем популяризированная благодаря кинокомпаниям "итальянская мафия".

Султан Керим