В Армению массово завозят индийских бедняков - очередная ложь Пашиняна

На волне праздничных настроений, и.о. премьера Армении Никол Пашинян написал в своем Facebook о победе над миграционным кризисом.

С 1-го января по 25-е декабря 2018 года число прибывших в Армению превысило число покинувших страну на 20 тысяч 713 человек, отрапортовал он с большим воодушевлением.

"Показатель прошлого года был - минус 25 тысяч 932 человека. То есть из страны уехало на 25 932 человека больше, чем приехало", - написал Пашинян.

По его словам, эксперты предрекали положительное сальдо в размере 10 тысяч. То есть реальный показатель превысил прогнозируемый вдвое, передает радость премьера Новости-Армении.

Отметим, что армянская статистика по сей день оперирует данными переписи населения от 2011 года. За семь лет многое изменилось, и сегодняшний показатель, согласно неофициальным источникам, намного ниже тех 2 969,2 тыс. человек, которые были пересчитаны в 2011-м. Та же картина с показателями миграции, то завышаемыми, но занижаемыми, в зависимости от требований момента. В страну, откуда еще год назад уехало 25 тысяч человек, в прошлом году никак не могло вернуться 20 тысяч.

А вообще, как советуют Пашиняну специалисты, прежде чем делать оптимистичные заявления, следует сначала проанализировать национальный состав и гражданство прибывших лиц, а уже потом радоваться.

Армения заполняется неплатежеспособными и бедными гражданами Индии. Как пишет ресурс mamul.am, об этом заявил соучредитель и член общественно-политического объединения "Европейский выбор Армении" Торос Алексанян.

"Тот факт, что индийцы заполонили Армению, наше правительство считает прекрасной организацией иммиграции, фактически, эти товарищи совсем держат нас за безмозглых, представляют цифры, но не говорят, что эти цифры были обеспечены не за счет прибывших в Армению армян, а за счет индийцев. Руководство какой-либо страны, по крайней мере, должно быть глупым, чтобы установить безвизовый режим с Индией, поскольку в этой стране количество бедных исчисляется сотнями миллионов, для которых проживание даже в Армении является спасением.

Кто-то скажет, что безвизовый режим будет способствовать развитию туризма с Индией, однако это не так. Те индийцы, которые являются социально обеспеченными и путешествуют в другие страны в качестве туристов, в состоянии платить за визу, то есть им не нужен безвизовый режим с Арменией, а так наша страна заполняется неплатежеспособными и бедными индийцами, которые являются не туристами, а мигрантами, некоторые из которых, как нелегальные мигранты, уедут в Европу из Армении, а некоторые останутся в Армении навсегда", - указал он.

По словам Алексаняна, последствия будут катастрофическими, в первую очередь, с точки зрения демографии.

"Во-вторых, они - как дешевая рабочая сила - вытеснят армян из крайне маленького рынка труда Армении. И, как следствие, безработица с позорных 20% достигнет, Бог его знает, какого показателя. Короче говоря, все бывшие советские государства стараются иметь безвиз с Европой, а Армения - с Индией", - подчеркнул Торос Алексанян.

Напомним, что Армения отменила визовый режим для граждан Индии в конце 2017 года. И как раз в течение 2018-го и наблюдался указанный Пашиняном беспрецедентный рост. В самой Армении, если не считать апрельского переворота, ничего к лучшему не изменилось, жизнь не стала богаче, не появились перспективы, поэтому говорить о возвращении 20 тысяч человек как-то даже нечестно перед армянским обществом. Ведь это обман, точнее, желание выдать одно за другое.

Зульфугар Ибрагимов