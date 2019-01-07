Правительство Германии о действующих в стране армянских мафиози

В ответе на парламентский запрос партии "Альтернатива для Германии" правительство ФРГ затронуло некоторые вопросы, касающиеся деятельности армянской мафии в стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа, в документе отмечается, что "укомплектованные" армянами ОПГ рассматриваются немецким государством в более широком контексте российско-евразийской организованной преступности. При этом армянские ОПГ занимают четвертое место по числу возбужденных в рамках борьбы против "российско-евразийской" организованной преступности уголовных дел в 2017 году.

В ответе правительства ФРГ отмечается, что активность армянских ОПГ особенно распространена на востоке и севере страны. Также немецкому правительству известны отдельные случаи сотрудничества армянских преступных группировок с итальянской мафией.

О разгуле армянской мафии в Германии в немецких СМИ пишут не первый год. Широкий общественный резонанс вызвала перестрелка между двумя армянскими группировками в немецком городе Эрфурт в 2014 году. После этого немецкие правоохранители обратили пристальное внимание на выходцев из Армении и создали специальную следственную группу FATIL, призванную расследовать деятельность армянского криминалитета в стране.

В прошлом году в распоряжение группы журналистов SPIEGEL и MDR попал закрытый отчет Федерального управления уголовной полиции Германии. В нем, в частности, говорилось, что "армянская мафия существует, и она представляет угрозу для правового государства". Также в репортаже сообщалось о предполагаемых связях посла Армении в ФРГ Ашота Смбатяна с армянскими криминальными структурами.

Более того, журналистам стало известно, что немецкие правоохранительные органы отказались от сотрудничества с посольством и лично Смбатяном в вопросах расследования действий армянской мафии - поскольку у немецкой разведки есть основания подозревать, что посол сам является "вором в законе" и замешан в отмывании денег и контрабанде.

Новые детали о связях Ашота Смбатяна должны были быть раскрыты в репортаже MDR осенью 2018 года, однако посол в судебном порядке добился первичного запрета на распространение "порочащей его репутацию" информации. Это решение призвано ограничить возможные имиджевые потери истца до тех пор, пока суд не разберется в деталях дела. Представители немецкого общественного телевидения, в свою очередь, уже заявили, что готовы к полноценному разбирательству и будут добиваться отмены запрета в судебном порядке.

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