Турция высоко оценила поддержку Азербайджана

Азербайджан оказал наибольшую поддержку Турции в проведении переговоров в многостороннем формате. Об этом, как передает Day.Az, сказал в интервью Trend посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

Посол отметил, что встречи, проводимые в трёхсторонних форматах Турция-Азербайджан-Грузия, Турция-Азербайджан-Иран, Турция-Азербайджан-Пакистан и в четырехстороннем формате Турция-Азербайджан-Грузия-Иран, служат благополучию, развитию и обеспечению безопасности не только этих стран, но и всего региона.

"Турция инициировала проведение встреч в многостороннем формате и самую большую поддержку этому предложению оказал Азербайджан", - сказал посол.



По мнению турецкого дипломата, в будущем подобный формат можно развить и расширить: "В настоящее время рассматривается возможность проведения встреч в многостороннем формате и с другими странами, с которыми мы имеем общие приоритеты и подход".

Он подчеркнул важность того, чтобы эти встречи давали результат, были эффективными и способствовали развитию сотрудничества.

"Мы готовы совместно работать со всеми странами региона по этому вопросу", - добавил Озорал.

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