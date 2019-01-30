Российские миллиардеры отказались от встречи с Пашиняном

Оказывается, во время своего последнего визита в Москву премьер Армении Никол Пашинян пытался встретиться с местными миллиардерами армянского происхождения, но серьезные потенциальные инвесторы от встречи уклонились.

Как пишет армянское издание "Паст", после смены власти в Армении большинство российских бизнесменов армянского происхождения ведет довольно осторожную политику: российский капитал не только не увеличивается, но и, по некоторым сведениям, начал плавно покидать Армению. Факт в том, что представители российского капитала опасливо отошли в сторону, не вмешиваясь ни в какие процессы и воздерживаясь от армянских процессов.

По сведениям газеты, Никол Пашинян, находясь с рабочим визитом в Москве, после официальных встреч попытался встретиться с представителями российского бизнеса армянского происхождения, но, к примеру, Камо Авакумян и Самвел Карапетян отказались.

Отметим, что при прежнем режиме указанные предприниматели охотно вкладывали в Армению и в бизнесы, контролировавшиеся "карабахским кланом". Тот же президент компании "Авилон" Камо Авакумян, купивший 75% акций действующего в Армении завода "Артфуд" и готовившийся сделать в Армении инвестиции почти на 100 млн. долларов, после апрельского переворота позвонил своим представителям и попросил приостановить переговоры.

Президент и основатель группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян, вошедший в список "Королей российской недвижимости - 2019" по версии Forbes, тоже поддерживал отношения с прежними властями. Его брат Карен был депутатом парламента, а тогдашний премьер-министр Карен Карапетян - близким другом. Ожидалось, что благодаря личным связям премьера президент "Ташир" не поскупится. Но случилась "бархатная революция".

Кроме того, после "революции" Пашиняна ходили слухи о негласном запрете Москвы российским предпринимателям армянского происхождения на инвестирование в Армению.

Султан Керим