Первый визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Азербайджан в качестве главы государства, встреча с Президентом Азербайджана в формате один на один и в расширенном составе с участием делегаций станут новым этапом в развитии отношений между двумя странами. Как передает Day.Az, об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Айдын Гусейнов.

Гусейнов отметил, что между Азербайджаном и Грузией существуют исторически сформировавшиеся отношения. "Грузия - ближайший сосед Азербайджана. Две страны являются стратегическими партнерами во всех сферах, в том числе в политических и экономических вопросах. Грузия активно участвует во всех глобальных проектах, реализуемых Азербайджаном. В то же время в Грузии проживает порядка полумиллиона наших соотечественников, поэтому процессы, идущие в этой стране, важны и для Азербайджана, и стабильность, экономическое развитие в Грузии радуют нас", - сказал он.

Депутат подчеркнул, что дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Грузией важно и для всего региона. "Армения проводит в регионе захватническую политику, поддерживает террор, создает угрозу для безопасности. И с этой точки зрения укрепление сотрудничества между Азербайджаном и Грузией и совместная деятельность двух государств имеют важное значение. Поэтому визит президента Грузии в Азербайджан очень актуален и внесет существенный вклад в дальнейшее укрепление связей между двумя странами", - сказал Гусейнов.

Напомним, что 27 февраля начался официальный визит Президента Грузии Саломе Зурабишвили в Азербайджан.