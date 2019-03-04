Указ Президента Азербайджана Ильхама Алиева о дополнительных мерах в связи с решением вопроса проблемных кредитов физических лиц - еще один пример внимания и заботы о гражданах страны. Как передает Day.Az, об этом сказал в понедельник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Гусейнов.

Депутат отметил, что наряду с решением проблем граждан указ главы государства станет большим стимулом для развития экономики страны.

"Решение проблемных кредитов - серьезная социальная инициатива азербайджанской власти, она нацелена на повышение благосостояния граждан, облегчение их финансового бремени. В то же время данный указ будет способствовать стимулированию банковской системы, росту финансового оборота, позволит банкам предоставлять новые кредиты. Все это внесет большой вклад в развитие всей экономики страны", - сказал Гусейнов.

По словам депутата, решение проблемных кредитов также улучшит положение Азербайджана в рейтингах международных организаций, что создаст условия для привлечения новых инвестиций в страну.

"Этот указ полезен для страны, как с социальной, так и экономической точки зрения. Его можно назвать революционным шагом. Азербайджанское государство проводит последовательные и целенаправленные меры по повышению благосостояния народа, осуществляет экономические и институциональные реформы, улучшая этим уровень жизни граждан. Открываются новые рабочие места, обеспечивается занятость народа, повышаются их доходы, осуществляется работа для дальнейшего снижения уровня бедности. Все это показывает, что в центре политики Азербайджанского государства стоит человек и его благосостояние", - сказал депутат.