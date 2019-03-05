Самой любимой и уважаемой со стороны еврейской общины США мусульманской страной является Азербайджан.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, во вторник на брифинге сказал президент Фонда этнического взаимопонимания США, раввин Марк Шнайер.

Шнайер добавил, что они пригласили на конференцию "От межрелигиозного и межцивилизационного диалога к сотрудничеству" руководителей евангелистов, чтобы и они смогли увидеть проводимую в Азербайджане работу.

"Проводимая Азербайджаном работа в религиозной сфере высоко оценивается в США. Это составная часть нашей работы. Мы хотим, чтобы проживающие в Америке христиане высказались по поводу примера толерантности Азербайджана, а также деятельности в этой сфере. Мы продолжим нашу работу в этой области", - добавил Шнайер.