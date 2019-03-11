В конце марта исполнится год с того дня, как нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян начал свое шествие из Гюмри в Ереван в знак протеста против избрания Сержа Сарсгяна главой правительства. Несмотря на то, что это шествие положило начало апрельскому государственному перевороту в Армении, те события стали для армянской общественности всего лишь символом. Если бы сегодня, через год после "бархатной революции" Армения цвела и развивалась, или хотя бы наметились какие-то предпосылки для этого, настроения были бы иными.

"Бастилия" была взята, вся власть перешла в руки революционного правительства, и теперь общество все меньше интересуется зрелищами, требуя хлеба, сказал Sputnik Армения политолог Сурен Суренянц.

По его словам, вплоть до парламентских выборов 2018 года рейтинг премьер-министра Армении неуклонно рос. Но времена нынче изменились. Внутриполитическая жизнь в Армении характеризуется наличием ряда проблем, которые в обозримой перспективе будут обостряться, и основные политические дискуссии будут разворачиваться вокруг них.

Эксперт констатирует, что постреволюционная эйфория значительно спала, и это влечет за собой снижение рейтинга Никола Пашиняна.

"Безусловно, изменение общественных запросов приведет к некоторому снижению рейтинга новой власти. И если в короткий срок власти не смогут создать систему, способную обеспечить экономическое развитие, улучшить социальное положение людей, то их рейтинг будет неуклонно снижаться", - предрек армянский эксперт.

Экономист Вардан Бостанджян привлек внимание к другому аспекту провалу надежд на скорый подъем Армении.

Для внедрения инвестиций в Армению необходимы реальные основы, а заявления, даже самые роскошные, самые "космические" могут показаться смешными любому инвестору, сказал экономист в беседе с Новости Армении-NEWS.am.

По его словам, для инвестиций необходимы институциональные, крепкие правовые основы и подчеркнутые государственные гарантии.

"В условиях отсутствия всего этого ни одно душераздирающее заявление не может обмануть ни одного инвестора: будь он отечественным или иностранным", - заявил собеседник издания.

Султан Керим