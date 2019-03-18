Знаменитого теннисиста Рафаэля Надаля заподозрили в причастности к договорным теннисным матчам, организованными преступной группой с участием уроженцев Армении.

По данным полиции, мошенники занимались подкупом профессиональных теннисистов для дальнейшей подтасовки матчей. Как пишет championat.com, ранее были обнародованы первые результаты расследования дела с участием 28 теннисистов, а сейчас стали известны новые подробности, косвенно связанные с Надалем.

Так, в рамках расследования раскрыто имя еще одного участника преступной схемы - Марка Лопеса. Он фигурирует в одном из перехваченных телефонных разговоров Марка Форнелл-Местреса, который, по данным полиции, являлся связующим звеном между группировкой и теннисистами.

Утверждается, что на начальном этапе Форнелл-Местрес при помощи своих сообщников делал ставки на собственные матчи или на матчи теннисистов, на которых имел влияние. На втором этапе он начал плотно общаться с двумя мужчинами из Армении с целью привлечения других игроков в эту схему.

В начале 2013 года Лопес поднимался на третью строчку парного рейтинга и завоевал за карьеру 14 титулов. Главные из них - триумф на "Ролан Гаррос" -2016 с однофамильцем Фелисьяно Лопесом и победа на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в том же году вместе с Надалем, с которым Марка связывают приятельские отношения.

Издание отмечает, что репутация Надаля и так пострадала в 2016 году из-за публикации информации о том, что по ходу карьеры ему дважды выдавали разрешение на прием запрещенных препаратов для лечения коленей, и дружба с обвиняемым в договорных матчах теннисистом может сказаться на его имидже не лучшим образом.

Напомним, что в июне прошлого года разгорелся шумный скандал, когда в нескольких странах Европы были выявлены группировки выходцев из Армении, занимавшихся организацией договорных матчей и совершивших многие другие преступления.

По информации газеты "Либр Бельжик", в рамках расследования федеральной прокуратуры Бельгии были раскрыты манипуляции бельгийско-армянской преступной группы, которая занималась активной коррупционной деятельностью среди профессиональных теннисистов, начиная с 2014 года, с целью обеспечивать договорные результаты матчей, чтобы делать ставки на них при заранее известном итоге. В течение 2015 года комиссия по азартным играм получила несколько докладов от различных заведений, организующих пари по спортивным результатам, из которых следовало, что многочисленные армяне, проживающие в Бельгии, причастны к подтасовкам теннисных матчей.

По данным издания, подобные операции одновременно были проведены в Болгарии, Германии, Нидерландах, Словакии, США и Франции по запросу бельгийского следствия. Эту акцию поддерживал Европол.

В тот же период в Испании была проведена широкомасштабная операция против так называемой "армянской мафии" - крупнейшей преступной группировки выходцев из Армении в Европе. В отношении подозреваемых выдвинуты обвинения в коррупции, вымогательстве, незаконном хранении оружия, наркотрафике, отмывании денег, грабеже квартир, контрабанде табака, подделке документов, мошенничестве, незаконной переправке машин.

Теперь, как сообщают СМИ, в связях с организованной преступной группой выходцев из Армении подозревается знаменитый теннисист Рафаэль Надаль.

Султан Керим