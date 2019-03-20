Накануне на пресс-конференции в Ереване премьер-министр Армении Никол Пашинян коснулся вопроса избрания нового генсека ОДКБ и заявил, что новый генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности не будет назначен без согласия со стороны Армении.

"Без одобрения Армении новый генсек не может быть назначен, в противном случае это будет означать, что данная структура не существует", - цитируют Пашиняна армянские СМИ.

Вслед за этим заявлением пришла новость об отставке президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. И хотя на официальном уровне никаких мнений по этому поводу пока не озвучивается, в экспертных кругах уже начали "праздновать" уход с поста одной из главных фигур, блокировавших в ОДКБ и ЕАЭС произвол со стороны Армении.

Как пишет издание VERELQ, армянские эксперты видят для Еревана определенные возможности в смене власти в Казахстане. Казахстан - союзник Армении по линии ЕАЭС и ОДКБ, но сохраняет тесные отношения с ее региональным противником - Азербайджаном. Этот фактор всегда был политическим раздражителем для Армении в двусторонних отношениях, считает экс-замминистра иностранных дел Армении Арман Навасардян.

По мнению Навасардяна, в отставке Назарбаева есть определенная возможность для укрепления позиции Армении в ЕАЭС и ОДКБ,

"Ни для кого не секрет, что как лидер тюркского государства, он сохранял хорошие отношения с Азербайджаном и поддерживал Баку. Отставка Назарбаева может открыть возможности для Еревана по сближению с Астаной. С другой стороны, отставка лидера Казахстана существенно ослабляет позиции лидера Беларуси Александра Лукашенко в ОДКБ и ЕАЭС. Ведь они почти всегда выступали тандемом, пытаясь сбалансировать Россию в организациях", - сказал армянский эксперт.

Эксперт предупредил армянскую дипломатию очень внимательно следить за развитием ситуации в Казахстане и постараться использовать ее в своих интересах. По его мнению, "Казахстан - достаточно сложная страна с определённым уровнем политического напряжения внутри, а уход Назарбаева может разбудить многих оппозиционеров из политической спячки". То есть Навасардян полагает, что с уходом Назарбаева стратегические приоритеты Астаны могут измениться в выгодную Армении сторону.

Правда, не очень понятно, на чем основаны такие радужные ожидания экс-замминистра иностранных дел. Независимо от того, кто является президентом, Казахстан не перестанет быть братским Азербайджану тюркским государством. Конечно, роль лидеров в отношениях между странами очень велика, но Азербайджан и Казахстан связывает не только это, но и очень прочные исторические, культурные и экономические связи, у наших стран масса общих проектов и общих интересов. Как можно думать, что все это сойдет на нет, стоит смениться в Казахстане власти?

Еще одно заблуждение - в Армении существует мнение, что общность Баку и Астаны поддерживает "нелюбовь" к Еревану. Привыкшая строить отношения по принципу "любит-не любит", страдающая манией величия и не способная к честному партнерству армянская сторона не представляет, что может быть иначе и старается не видеть того факта, что Нурсултан Назарбаев выступал в ОДКБ против поползновений Армении не из "нелюбви" к армянам, а из любви к справедливости.

Давайте посмотрим. Вступая в евразийские интеграционные структуры, Армения лелеяла надежду легализовать самопровозглашенное образование, но получила однозначный отпор.

Напомним, что когда в 2013 году Армения вступала в Таможенный союз, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил, что его страна готова подписать "дорожную карту" о присоединении Армении к ТС, но с особым мнением, так, как того требует прояснение вопроса о границах союза в связи с нагорно-карабахским конфликтом. Об этом он заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

""Дорожная карта" по Армении в целом согласована, полагаю, возможно ее принять. Вместе с тем, вопрос о границе Таможенного союза, где она будет проходить в Армении в связи с нагорно-карабахским конфликтом, остается открытым. Поэтому мы будем вместе с коллегами подписывать "дорожные карты", но с особым мнением, которое будет доложено", - сказал Назарбаев.

Перед вступлением Армении в ЕАЭС, ей было также указано со стороны президентов Казахстана и Беларуси, что эта страна может вступить в Евразийский экономический союз, но только в своих международно признанных границах. То есть без оккупированных азербайджанских территорий.

О количестве "унижений", пережитых Арменией в ЕАЭС, мы уже не говорим. И всякий раз инициатором того, что армянская сторона получала от организации по рукам, бывали лидеры Казахстана и Беларуси.

После всего этого казахстанский лидер стал первым врагом Еревана. В Армении его имя не раз подвергалось анафеме, организовывались "народные" протесты против казахстанского главы. И потому нет сомнений, что сегодня официальный Ереван замер в ожидании, надеясь, что что-то в евразийских структурах для Армении да изменится, что президент Беларуси Александр Лукашенко не сможет в одиночестве противостоять продвижению армянских интересов. И она, например, получит свой оставшийся год руководства секретариатом ОДКБ, потерянный в результате самоуправства и наглости Еревана.

Впрочем, для армянской стороны есть плохие новости - Нурсултан Абишевич Назарбаев не собирается уходить на покой, а возглавит Совет безопасности. Кроме того, он будет продолжать оставаться лидером партии Nur Otan и членом Конституционного совета.

Так что радостно муссируемые в Армении слухи об "обезвреживании" большого друга Азербайджана были слишком преувеличены.

Зульфугар Ибрагимов