В Египте прошел кулинарный конкурс Culinary Taste of Culture.

Как радостно сообщают армянские СМИ, первое место в номинации Лучшее национальное блюдо получило представленное Арменией странное блюдо под названием, не к столу будет сказано, "Арцах хагани".

Как правило, на кулинарные конкурсы армянская сторона выставляет образцы азербайджанской и турецкой кухни, часто даже не потрудившись изменить их откровенно тюркские названия. Всякий раз после подобных мероприятий азербайджанская сторона аргументировано доказывает, что имел место очередной факт плагиата. Но на этот раз плагиаторы решили пойти другим путем, чтобы избежать нового скандала. Они представили блюдо, название которого ни о чем не должно говорить азербайджанским кулинарам. Но оно, как выясняется, ни о чем не говорит не только нам, но и самим армянам. Дискуссия, развернувшаяся в соцсетях между азербайджанскими и армянскими пользователями по поводу этого "триумфа" армянской кухни, показала, что армяне не знают доподлинно, что представляет собой блюдо-победитель. Нападающие на оппонентов армянские юзеры так и не смогли ответить вразумительно на критику и объяснить, что же это такое - "Арцах хагани".

Примечательно, что фото и информации об этом загадочном блюде практически нет и в Интернете. Лишь какие-то обрывки, говорящие, что готовится это "старинное армянское блюдо" из мяса, называется "Хагани" (с какой стати армянское блюдо носит имя азербайджанского поэта 12-го века и почему в его названии оказался "Арцах", мы уже не спрашиваем) и почему-то варится в семи кастрюлях.

Так что египтянам несказанно повезло увидеть вживую "чудо" армянского кулинарного агитпропа, которое не знакомо даже гражданам самой Армении.

Вот тут и заключается самое интересное - блюдо представляет Армению, к кухне которой не относится. Более того, оно, судя по неведению пользователей соцсети, в Армении пока не распиарено, в отличие от того же якобы карабахского "жангялов хаца" (азербайджанский гутаб).

Это далеко не первый случай, когда на международные конкурсы Армения делегирует кого-то или что-то, имеющее отношение к оккупированному Карабаху. Делается это не потому, что в Армении закончились таланты или кулинарные рецепты. И совсем не из ощущения единства "двух армянских государств". Это просто один из инструментов продвижения сепаратистов на международную арену. Хотя бы так, через какой-нибудь "Голос", где теперь от Армении поют только дети из Карабаха, или кулинарный турнир, на котором можно произнести название "Арцах хагани" и услышать аплодисменты. И пусть потом в Азербайджане сидят и думают, что же это за варево такое...

Зульфугар Ибрагимов