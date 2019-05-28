Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян возвестил "благую весть", сообщив, что экономическая активность в стране, по данным на апрель этого года, превзошла прошлогодний показатель и составила 9,2 процента, а значит, лед тронулся и дела в стране пошли в гору. При этом армянский премьер забыл упомянуть, что пошла на убыль внешнеэкономическая деятельность Армении, сократившись почти на 5 процентов.

Не нужно быть экономистом, чтобы понять - сокращение внешнеторгового оборота страны перечеркивает все прочие "достижения", и экономическая активность при этом растет лишь за счет мелкой торговли и сферы услуг.

В связи с этим издание 7or.am опубликовало пост в "Facebook" политолога Андраника Теваняна, который заметил, что "после этого благовеста было революционным образом заключено, что мы набираем обороты. Обороты, действительно, набираются, но в сфере фокусничества и манипуляций с цифрами.

Национальный статистический комитет опубликовал макроэкономические показатели за первые 4 месяца текущего года, из которых становится понятно, что в апреле 2019-го, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, был зафиксирован 9,2-процентный рост показателя экономической активности (ПЭА). Из того же источника узнаем, что в апреле этого года, по сравнению с мартом, мы имеем спад ПЭА в 0,3 процента. Причем в апреле, по сравнению с мартом, был зафиксирован спад практически во всех отраслях.

Итак, на 3 процента сократились объемы промышленного производства, на 10,8 процента - объем строительного производства, 1,8 процента - торговый оборот, 3,3 процента - производство электроэнергии.

Примечательно, что в негосударственном секторе "набирающей обороты" экономики в апреле месяце, по сравнению с мартом, мы имеем сокращение среднемесячной номинальной зарплаты на 0,9 процента. Если обороты набираются таким образом, то...

Образно говоря, в апреле прошлого года РА остановилась. И естественно, что на фоне этой "остановки" отдельно взятый апрель текущего года выглядит в куда более выгодном свете.

Что касается реального состояния экономики, то оно продолжает вызывать беспокойство. Обещанных инвестиций нет и не может быть, так как в системе государственного управления царит хаос, а дестабилизация поощряется на самом высоком уровне.

И даже из представленных НСК "сухих" данных становится понятно, что "набираем обороты" - это очередной пропагандистский пузырь. Внешнеторговый оборот набирающей обороты экономики не может фиксировать, по сравнению с первыми 4 месяцами прошлого года, спад в 4,2 процента.

Экспортная составляющая набирающей обороты экономики не может фиксировать непрерывного сокращения и в январе-апреле этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнуть 8,6-процентного сокращения. Обороты нами набираются потерей внешних рынков?", - написал армянский политолог.

Султан Керим