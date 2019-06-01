После истории с арестом генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова, Никола Пашиняна буквально затравили, обвиняя в провале Армении в этой организации. И все это время (а дело было летом прошлого года) Никол искал себе оправдания. Лучшим способом как-то сохранить лицо перед союзниками и собственными гражданами он посчитал упрямство.

Армения уперлась в опросе назначения нового генсека в ожидании, что союзники махнут рукой и позволят Еревану заменить отозванного Хачатурова кем-то еще. Не позволили, и на полтора года организация осталась без генерального секретаря.

Выступая недавно в парламенте, Никол Пашинян заявил, что в ОДКБ Армения не провалилась, а достигла успеха. По-видимому, считая неназначение представителя Беларуси раньше срока своей победой.

"В чем мы провалились? В ОДКБ сегодня наш голос стал слышимым и по отношению к нам уважение выросло", - сказал премьер, отвечая критикам.

Комментируя слова армянского премьера изданию Tert.am российский политолог Модест Колеров опроверг Пашиняна и заявил, что за прошедший год Армения, наоборот, приобрела репутацию неконструктивной, скандальной страны. "Не думаю, что скандальная репутация повышает уважение к Армении", - сказал он.

На днях Армения еще больше укрепила этот "успех". На состоявшемся в Бишкеке заседании Совета министров иностранных дел стран ОДКБ было принято решение относительно кандидатуры представителя Беларуси Станислава Зася на пост генерального секретаря с 1 января будущего года, а оставшиеся шесть месяцев Армения будет думать, что продолжает владеть этой позицией, хотя исполнять обязанности генсека будет российский представитель Валерий Семериков.

В чем заключается "победа" Армении? Армянская логика несколько своеобразна. Дело в том, что весь прошедший год Ереван добивался назначения вместо Хачатурова своего представителя. В этом ему было отказано, и тогда армянская сторона выбрала саботаж и, как говорится, забанила вопрос Зася. С представителем Беларуси встретились главы всех стран-членов, не приняли его только в Ереване. Из соображений принципиальности, надо понимать. И не только. Кандидатура Зася очень не нравится армянам, потому что он окончил военное училище в Баку.

"Как я понимаю, когда оголтелые армянские националисты слышат слово "Баку", а не "Васканапат" (а именно так дашнаки уже более века в общении между собой именуют столицу Азербайджана), то испытывают острый приступ ненависти ко всему тюркскому, не поддающийся рациональному объяснению", - сказал в беседе с Day.Az российский политический аналитик и историк Олег Кузнецов.

По мнению Кузнецова, для них Станислав Зась, выпускник еще советского Бакинского общевойскового командного военного училища, по такой логике, даже вопреки здравому смыслу, является олицетворением всего проазербайджанского. При этом они явно уже забыли, что аналогичный выпускник БВКУ Сейран Оганян был министром обороны Армении. Поэтому умом причину таких обвинений в адрес Зася не понять, иронизирует наш собеседник.

"Зась - высококвалифицированный профессиональный военный, специально обученный военной администрации, и в этом смысле он способен дать много очков вперед очень многим претендентам на пост генерального секретаря ОДКБ из числа генералов стран-участниц этой организации. Это я сказал к тому, что при назначении его кандидатуры вряд ли обращалось внимание на субъективные симпатии и антипатии. А армянские горе-аналитики, привыкшие всегда и везде видеть себя в эпицентре событий, не обратили на это обстоятельство никакого внимания. Оттого и решили сымитировать очередную бурю в стакане воды, чтобы приписать себя очередную несуществующую заслугу. Как говорят в России, "чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало". Это единственное, что я могу сказать о сложившемся в Армении мнении на этот счет", - отметил Олег Кузнецов.

Между тем, во вторник Никол Пашинян принял таки Станислава Зася.

"Деятельность ОДКБ в нашем регионе должна способствовать сохранению баланса и мира и действовать в соответствии с буквой и духом устава организации", - многозначительно заявил армянский премьер.

После этой встречи в экспертном сообществе страны начали гадать: что пообещали Армении союзники взамен на ее согласие? Ведь почти год Ереван не соглашался с "проазербайджанской" кандидатурой Минска и вдруг...

Армянские аналитики опасаются высказываться конкретно (чтобы не сглазить), но из их комментариев становится понятно: в Армении надеются, что в качестве "откупа" белорусская сторона могла пообещать сократить оружейные поставки в Азербайджан, или же отказаться от лоббирования интересов Баку в организации. Отсюда разговоры о "балансе" и "букве устава".

Кстати, в ходе того же СМИД в Бишкеке министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян старался педалировать вопрос закупок Азербайджаном белорусского вооружения, настойчиво обращая внимание белорусской стороны на то, что это оружие, мол, убивает армян, то есть союзников Минска по ОДКБ.

Однако правда заключается в том, что с 1 января 2020 года пост генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности перейдет к Беларуси и без согласия Армении. И продолжать упрямиться, тормозить "проазербайджанскую" кандидатуру Минска, оставив и дальше организацию без главы секретариата, Ереван не решится. До этого на его "шалости" смотрели со сдержанным неудовольствием, но дальше испытывать терпение союзников не стоит. Это понял даже Никол Пашинян.

Зульфугар Ибрагимов