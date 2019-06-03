Бывший пресс-секретарь Никола Пашиняна, а ныне председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по вопросам европейской интеграции, депутат от фракции "Мой шаг" Арман Егоян угодил в инцидент, который произошел в ресторанном комплексе "Аштараки дзор" 2 июня.

Как сообщает Shamshyan.com, прибывшая по вызову оперативная группа установила, что скандал произошел между жителями Еревана 33-летним Лерником Оганджаняном, его другом 35-летним Арманом Егояном и работником ресторанного комплекса 35-летним Размиком Абгаряном. Во время инцидента один из официантов ударил Л.Оганджаняна, а Р.Абгарян оскорбил А.Егояна, передает Day.Az.

По информации источника, причиной инцидента стал неверный счет, из-за чего Оганджанян и Егоян отправились к директору разбираться.

По факту ведется расследование.