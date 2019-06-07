В Санкт-Петербурге продолжает работу Международный экономический форум.

Как можно прочитать в российских СМИ, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента Российской Федерации. Оператором Форума является Фонд Росконгресс.

Форум становится местом обсуждения ключевых вопросов мировой экономики, региональной интеграции, развития новых отраслей промышленности и технологий, а также глобальных вызовов, стоящих перед Россией и другими странами мира. В статусе партнеров Форума крупнейшие российские и зарубежные компании представляют продукцию и услуги, организуют тематические зоны делового общения.

В 2018 году Форум собрал на своей площадке рекордное количество участников - более 17 000 из 143 стран мира. В рамках ПМЭФ-2018 было подписано 593 инвестиционных соглашения на общую сумму 2,625 трлн. рублей.

ПМЭФ-2019 проходит не менее представительно и ставит перед собой не менее грандиозные цели.

Одним словом, крупное, серьезное, преследующее практические цели мероприятие. Что же тут делает премьер-министр Армении Никол Пашинян?

Армения - страна экономически бессильная и зарубежным партнерам не интересная. Российские компании сотрудничают с ней постольку, поскольку Армения входит в зону политических интересов РФ. Экономический интерес тут вторичен. Не случайно официальные лица Армении старались не светиться на подобных встречах, чтобы еще раз не подчеркивать ущербность и никчемность своей страны.

Премьер-министр Никол Пашинян при всех его оптимистических заявлениях, несомненно, прекрасно понимает, что его стране до практического участия в подобных форумах далеко. И его поездка в Санкт-Петербург - лишнее тому подтверждение. Данные по итогам форума пока не оглашены, так как еще рано подводить итоги. Но на встречах, которые удалось урвать Николу в "северной столице", не было ничего, кроме добрых намерений в сторону Армении. "Яндекс" выразил готовность поставлять Армении какие-то новые услуги, с представителями Израиля и Болгарии Никол поговорил о том, о сем и ни о чем конкретном. Самым значительным мероприятием, на котором он был главным лицом, был прием в армянском посольстве с участием представителей диаспоры.

А еще Пашинян принял участие в пленарной сессии в пятницу, сидел на сцене рядом с главами крупных держав и сиял как начищенный самовар. Сидел и слушал других, потому что его вспоминали редко, словно его там не было вообще. Основными героями обсуждений были Россия и Китай, вокруг их роли и отношений шел разговор. Обсуждался "Один пояс, один путь", вопросы, связанные с ООН. Для чего находился на сцене премьер-министр Армении, честно говоря, было не очень ясно. Никола даже было немного жаль, до того он был неуместен в состоявшихся обсуждениях.

Когда о нем, наконец, вспомнили, он аж стал шире в плечах. Николу предложили рассказать, насколько противоречит членство в евразийских структурах и стремление к интеграции с ЕС. На что Пашинян заявил, что нет никакого движения в сторону Евросоюза, потому что Армения остается там, где она есть. В целом, армянский премьер подтвердил, что Ереван будет продолжать пытаться усидеть на двух стульях, и объяснил собравшимся, что Европа совсем даже не против и, более того, заинтересована в этом (!). И, следуя традиции своих предшественников, предложил Армению в качестве моста.

После этого ведущая заседание обратилась к Путину с вопросом, заметив при этом, что невозможно интегрироваться одновременно в ЕАЭС и в ЕС. Ответ президента России был пояснением для премьера Армении того, почему Ереван не сможет успешно услужить двум господам.

Исходя из всего вышесказанного, можно предположить, что главной целью участия в форуме Пашиняна является его встреча с Владимиром Путиным. Армянский премьер должен был встретиться с президентом РФ на полях саммита ЕАЭС в Нур-Султане, но встреча, как известно, не состоялась.

Хотя в экспертных кругах Армении были некоторые опасения на этот счет, встреча все-таки состоялась, и все в Ереване облегченно вздохнули.

После встречи Пашинян дал интервью РИА-Новости, которому поведал, о чем говорил с Путиным.

Сразу отметим, что о карабахском конфликте на встрече речь не шла.

Во-первых, проситель в лице премьера Армении говорил о цене на газ, который, как считает Пашинян, тормозит "темпы роста республики". А рост у Армении просто невиданный - аж 7,1% по итогам первого квартала, и премьер надеется, что "мы найдем общий язык, потому что ведь у нас с Россией необычные отношения, у нас стратегические отношения, и я думаю, что нужно решить стратегический вопрос по газу тоже".

Во-вторых, Пашинян приехал просить еще оружия, дорогого и современного. Отвечая на вопрос, обсуждался ли в ходе встречи вопрос поставок Еревану новых комплексов "Искандер", Пашинян сказал, что их у Армении достаточно: "У нас достаточно "Искандеров". Но мы надеемся получить кое-что еще. Немаленькое".

Ух ты, "немаленькое". Это загадочное "немаленькое кое-что", по-видимому, должно завуалировать очередной провал Армении. Но ничего не выйдет, потому что, как сказал сам Никол Пашинян, "Армения остается там, где она есть".

Зульфугар Ибрагимов