Ни для кого не секрет, что конец "холодной войны" не оправдал хрупкие надежды на ослабление международной напряженности и скорейшее разрешение зарождающихся конфликтов. Наоборот, по всему миру, особенно на территории ОБСЕ, межгосударственные конфликты стали обостряться, активность международных террористов, вооруженных экстремистов и сепаратистов начала масштабно распространяться, поток внутренне перемещенных лиц и беженцев, а также нелегальная миграция резко возросли, и эта негативная ситуация все еще продолжает существовать.



Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на учредительной конференции "Бакинской парламентской платформы для диалога и сотрудничества" сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, вице-президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Азай Гулиев.

Он сказал, что отчетливо проявляется кризис международного права, ранее выступавшего в качестве гаранта мира, коллективной безопасности и сотрудничества, определяющего правила и обязательства для стран.

"К сожалению, наш регион тоже в течение длительного времени сталкивается с похожими проблемами и угрозами. Несмотря на все усилия, конфликты на пространстве ОБСЕ, особенно на Южном Кавказе, не разрешены. А это может привести к новым бедствиям, к более опасным и разрушительным столкновениям, что должно беспокоить и нас и, особенно, международное сообщество", - отметил депутат.



По словам Гулиева, текущая напряженная ситуация, возникающая из-за неразрешенных конфликтов в регионе имеет целый ряд причин.



"Одной из этих причин является резкое столкновение геополитических интересов в этом регионе, попытка сохранения монополии на инициативы, направленные на решение проблемы, и, таким образом, удержание ряда региональных и глобальных игроков вне миротворческой миссии. А это не сулит ничего хорошего государствам и народам региона. Поэтому, я думаю, что существует серьезная необходимость совместного решения текущих задач, во имя установления мира и безопасности в регионе, расширения возможностей сотрудничества и диалога международных организаций, региональных и глобальных держав, новых подходов и инициатив в этом направлении. С этой точки зрения, имеет большое значение и перспективы проведение Парламентской конференции по региональной безопасности и сотрудничеству в Баку с участием ПА ОБСЕ, начало обсуждения волнующих регион проблем со стороны впервые собравшихся в таком формате парламентариев из Германии, Турции и Азербайджана", - добавил Гулиев.