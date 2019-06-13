Помнится, когда во времена правления Сержа Саргсяна накануне очередных новогодних праздников СМИ начинали писать о высоких ценах, дефиците и скудном праздничном столе ереванцев, обязательно в проправительственной прессе появлялись новости о том, что в таких-то супермаркетах появилась экзотика, например, филе крокодила. Продавали даже копченого крокодила целиком, что, согласитесь, можно встретить далеко не в каждой развитой стране и стране, где это пресмыкающееся обитает. И получалось, что в Армении на прилавках есть все, даже крокодил - и чем только граждане недовольны?

То же самое происходит и сегодня. Правительство исправно рапортует о снижении цен на экзотику и не очень широко потребляемые продукты питания. Например, на бананы. И при этом умалчивает, что на продукты первой необходимости цены неумолимо растут.

Газета "Паст" пишет, что согласно опубликованным Национальным статистическим комитетом данным, в мае 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года на потребительском рынке зафиксирован 2,8% рост. Параллельно с этим показателем зафиксирован рост цен таких товаров, которые считаются продуктами необходимости.

Например, в товарной группе мясных продуктов зафиксирован 2,4% рост, в мае 2019 года по сравнению с маем 2019 года цены на яйца возросли на 27%, мясная продукция - на 3,5%, мясо птицы - на 13,6%, капуста - на 78,6%, помидоры - на 18, 4%, огурцы - на 36,3, морковь - на 33,4%, лук - на 65%, картофель - на 38,6%.

Экономист Вардан Бостанджян в беседе с корреспондентом издания особенно обратил внимание на методику фиксирования показателей.

"По сути, если общество говорит, что зафиксирован ужасный рост цен, разве неясно, что имеет в виду в первую очередь эти товары. Может, в плане товаров общего потребления, в том числе и продуктов питания, в случае некоторых товаров будет спад цен, однако для нас это по сути не имеет большого значения, учитывая подорожание товаров первой необходимости", - сказал экономист, добавив, что если привести в пример авокадо и сказать, что цена снизилась, то спад цен на подобные продукты, по большому счету не создает фон.

Султан Керим