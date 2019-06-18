Депопуляция остается одной из серьезнейших проблем Армении. Когда речь идет об опустошении страны, все прочее отходит на второй план.

Накануне был опубликован демографический доклад ООН, в котором содержится прогноз по численности населения в разных странах до 2100 года.

Приведенные цифры ужаснули Армению.

Как пишет Новости-Армения, Организация рассматривает два сценария - пессимистический и оптимистический. По пессимистическим прогнозам ООН, численность населения Республики Армения к 2100 году может опуститься ниже двух миллионов человек и составить всего лишь 1 207 тыс. человек (спад на 1 745 тыс. чел.). При этом, по оптимистическим прогнозам, к 2100 году население республики может вырасти всего на 224 тыс. человек и составить 3 175 тыс. человек.

Согласно данным международной организации, население Армении в 2018 году выросло на 7 тыс. человек до 2 952 тыс. человек. ООН прогнозирует в 2019 году и 2020 году рост населения на 6 тыс. человек.

В то же время к 2050 году по сравнению с 2018 годом ООН ожидает сокращение населения Армении на 136 тыс. человек до 2 816 тыс. человек.

По данным Нацстаткомитета Армении, численность постоянного населения Армении по данным текущего учета на основе переписи населения 2011 года на 1 апреля 2019 года составила 2 962.1 тыс. человек. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года население республики снизилось на 7,8 тыс. человек.

Помнится, в бытность президентом Армении Серж Саргсян обещал довести численность населения страны к 2040 году до 4 миллионов. А недавно с аналогичным прогнозом выступил премьер-министр Никол Пашинян, который сам же насмехался над прогнозами Саргсяна, будучи оппозиционером.

В апреле 2019 года Пашинян подписал решение о создании Совета по улучшению демографической ситуации в Армении. Однако, судя по докладу ООН, международные эксперты считают улучшение демографической ситуации в Армении невозможным.

Султан Керим