https://news.day.az/politics/1130762.html Али Ахмедов о беженцах в Азербайджане
Али Ахмедов о беженцах в Азербайджане
По числу беженцев Азербайджан, наверное, одна из стран, которая нуждается в принятии серьезнейших мер.
Об этом на мероприятии, посвященном Всемирному дню беженцев, сказал вице-премьер, зампред - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре