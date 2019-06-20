По числу беженцев Азербайджан, наверное, одна из стран, которая нуждается в принятии серьезнейших мер.

Об этом на мероприятии, посвященном Всемирному дню беженцев, сказал вице-премьер, зампред - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

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