Благодарю Азербайджан за радушное отношение к беженцам, сказал резидент-координатор ООН по делам беженцев в Азербайджане Гулам Исагзаи, выступая на мероприятии, посвященному Международному дню беженце, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Исагзаи заявил, что беженцы в Азербайджане обеспечены всем необходимым, в том числе, они имеют доступ к начальному и среднему образованию, а также к медицинским услугам.

"ООН готова оказать всестороннюю помощь для улучшения положения беженцев", - сказал резидент-координатор ООН.

Он также отметил, что за последние 20 лет в мире вдвое выросло число людей, вынужденно покинувших свои дома: "Сегодня уже 70 миллионов человек в мире страдают от этой проблемы".