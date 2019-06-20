Считаю, что развитые страны, международные организации должны усилить поддержку дела разрешения конфликтов. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава Государственной миграционной службы Вусал Гусейнов, выступая на мероприятии, посвященном Международному дню беженцев.

По его словам, на фоне расширения деятельности международных организаций, увеличения числа государственных мероприятий, число беженцев должно сокращаться.

"Но, к сожалению, мы вместо уменьшения, напротив, наблюдаем рост числа беженцев. За последние 20 лет число беженцев выросло на 60 процентов и превышает 70 миллионов. 40 миллионов из них - вынужденные переселенцы, 25 миллионов - беженцы, а 3,5 миллиона находятся в поисках убежища. Естественно, мы знаем причины возрастания подобных случаев. Считаю, что это только часть проблемы. Беженцы и вынужденные переселенцы составляют только часть процессов, происходящих в мире. Из 70 миллионов беженцев, никто не виноват, что столкнулся с такой несправедливостью. Организации, занимающиеся проблемами беженцев, должны повлиять на ведущие мировые державы с тем, чтобы они оказали помощь в решении данной задачи. Эти страны, в свою очередь, должны не жалеть своих ресурсов, для решения проблем беженцев"