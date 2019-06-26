В Новосибирске накануне рядом со станцией метро "Красный проспект" убили мужчину. Стрельба велась из серого Nissan с армянскими номерами. Сейчас в городе объявлен план "Перехват".

Как сообщает "КП-Новосибирск" погибшим оказался езид, владевший ломбардом, что и могло стать причиной конфликта, передает Day.Az.

В то же время "МК" сообщает, что расстрелянным был армянин - некий 41-летний Андраник Мурадян.

Он стоял на остановке возле дома №1 на улице Гоголя, когда возле него притормозил легковой автомобиль, в ту же секунду послышались звуки стрельбы. Позже на месте происшествия силовики нашли 10 гильз. Приехавшая "скорая" доставила мужчину в больницу, но спасти его не удалось - он получил множественные ранения в районе грудной клетки, было задето сердце, пули также попали в голову и живот.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105. Проводится расследование. В настоящее время на месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные сотрудники полиции, сообщили "КП-Новосибирск" в СКР по Новосибирской области.

По словам источника издания в силовых структурах, произошедшее можно считать итогом разборок между "ленинскими" и "первомайскими".

В Новосибирске ранее уже была громкая криминальная история, связанная с езидом. В 2011 году жертвой преступников стал предприниматель Кярам Алоян, которого также застрелили.