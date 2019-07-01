После того как некоторые СМИ распространили информацию о том, что карабахские сепаратисты вооружились винтовками G28 производства немецкого оружейного концерна Heckler & Koch, автора этих строк не покидало ощущение, что речь идет об обычном, довольно топорно исполненном "фейке", передает Day.Az со ссылкой на "Вестник Кавказа".

Во-первых, Германия не продает летальное оружие в страны, являющиеся участниками вооруженных конфликтов. На сайте Федерального офиса по экономическим вопросам и экспортному контролю Германии (Federal Office for Economic Affairs and Export Control) можно найти интересный документ под названием Übersicht über die länderbezogenen Embargos ("Обзор эмбарго по странам"). Документ свежий - он был опубликован 24 января 2019 года - и в нем отмечено, что как Армения, так и Азербайджан, находятся в списке стран, куда Германия не экспортирует оружие в соответствии с резолюцией ОБСЕ от 28 февраля 1992 года, а также согласно второму параграфу четвертой статьи постановления Европейского Совета под номером 428/2009.

Недоверчивый читатель может тогда предположить, что Армения получила немецкие снайперские винтовки не напрямую из Германии, а через третью страну, не подпадающую под эмбарго. С юридической точки зрения подобный шаг стал бы нарушением закона, поскольку любой импортер немецкого вооружения, в том числе, продукции компании Heckler & Koch, подписывает т. н. Endverbleibserklärung - обязательство о том, что импортер является конечным получателем товара и не перепродаст его в третью страну. Если же выяснится, что та или иная страна-получатель немецкого вооружения нарушила свое обязательство, то все контракты на поставки вооружений в эту страну аннулируются. Пойдет ли какая-либо страна на такую опасную для своего имиджа и чреватую остановкой существующего военного партнерства с Германией "сделку" ради мизерного военного армянского рынка, живущего на российские военные кредиты?

Ну, и наконец, самое главное мы оставили на десерт. Распространенные в СМИ фотографии армянского боевика, якобы смотрящего в прицел снайперской винтовки G28, сами по себе являются лучшим опровержением распространяемого фейка. Ведь на фото видно, что боевик держит в руках cпортивную винтовку - MR 308 A3-28-20, а вовсе не армейскую винтовку G28 калибра 7,62 мм. Кстати, это спортивное оружие находится в открытой продаже, и его можно приобрести в спортивных оружейных магазинах за 3299 евро. Как отмечается в описании этого оружия (стр. 10), винтовка MR 308 A3 предназначена для спортивной стрельбы с расстояния 400 метров (с механическим прицелом) и 800 метров (с оптическим прицелом).

Также предлагаем читателям сравнить спортивную винтовку в руках сепаратиста с фотографией настоящего боевого оружия - и все встанет на свои места.

Охотничья винтовка в руках сепаратиста

А вот так выглядит военная винтовка G28: