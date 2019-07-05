В рамках 28-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, проходящей в Люксембурге, состоялась заседание ее Общего комитета по политическим вопросам и безопасности, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Депутат Милли Меджлиса (парламента) вице-президент ПА ОБСЕ Азай Гулиев выступил в ходе обсуждения отчета докладчика Комитета, ирландского депутата Алана Фаррелла и проекта резолюции.

Вице-президент ПА ОБСЕ акцентировал внимание на 10-м пункте проекта резолюции, на вопрос, связанный с оккупацией Нагорно-Карабахского региона Азербайджана и семи прилегающих районов.

Азай Гулиев поблагодарил докладчика за признание того факта, что условием долговечной стабильности, безопасности и мира в регионе является урегулирование замороженных конфликтов на всем пространстве ОБСЕ, в том числе, конфликта, связанного с оккупацией Нагорно-Карабахского региона Азербайджана и семи прилегающих районов.Он поддержал докладчика в том, что четыре резолюции Совета Безопасности ООН и декларации ПА ОБСЕ создают правовую базу для урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

"В целом, вопросы разрешения всех конфликтов на территории государств-членов ОБСЕ, без исключения, должны быть среди приоритетов повестки ОБСЕ и ее Парламентской ассамблеи. Также, согласно соответствующим документам и решениям ОБСЕ, в отношении продолжительных конфликтов, все принципы и обязательства ОБСЕ должны применяться одинаково. Неодинаковый подход к таким вопросам приводит к признанию того, что сила превыше норм международного права, и, в конечном счете, к нарушению принципов и обязательств ОБСЕ. Хотел бы напомнить, что ссылка (докладчика) в таком формате на конфликт полностью соответствует соответствующим резолюциям СБ ООН".

Вице-президент ПА ОБСЕ подчеркнул недопустимость изменения названия конфликта в Нагорно-карабахском регионе Азербайджана и семи отдельных районах, которое никоим образом не служит восстановлению мира между Арменией и Азербайджаном и сближению сторон. Для обоснования своей позиции Гулиев привлек внимание депутатов к трем вопросам: "Во-первых, первоначальный вариант названия соответствует решению ОБСЕ, принятому в 1992 году по конфликту в Нагорно-карабахском регионе Азербайджана и четырем резолюциям СБ ООН, в которых название конфликта значится, как "в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана и вокруг него". Во-вторых, в мае 1992 года конфликт вылился в полномасштабную интервенцию вооруженных сил Армении на территории Азербайджана и оккупацию не только самого Нагорно-Карабахского региона, но и семи прилегающих районов, и после оккупации каждого района, Совет Безопасности ООН принимал резолюцию за резолюцией, в которых осуждалась оккупация азербайджанских территорий и требовался незамедлительный, безоговорочный и полный вывод армянских вооруженных сил с оккупированных территорий. Таким образом, после этих резолюций мы не можем называть конфликт только "нагорно-карабахским". Потому что этот конфликт вышел за пределы региона, собственно, площадь оккупированных и пострадавших от конфликта территорий и их население в несколько раз больше Нагорного Карабаха".

Вице-президент ПА ОБСЕ напомнил, что численность населения Нагорно-Карабахского региона, вместе с азербайджанцами, которые были изгнаны с родных мест, составляет 180 тыс.человек, территория же - 4,4 тыс. квадратных метра, а численность жителей семи прилегающих районов - 850 тысяч человек, и территория - 11 тысяч квадратных метров.

"В третьих, как закреплено в резолюциях СБ ООН и Генассамблеи ООН, а также решениях ОБСЕ, Нагорно-Карабахский регион - неотъемлемая часть Азербайджана. В соответствии с нормами международного права, оккупация - временное явление, и не может вести к передаче суверенитета", - подчеркнул Гулиев.

Он выразил надежду на то, что члены Ассамблеи поддержат первоначальную редакцию 10-го пункта. "Мы не можем допустить, чтобы в решении конфликтов, затянувшихся на территориях Грузии, Азербайджана, Молдовы и Украины, были какие-то исключения или двойные подходы", - подытожил Гулиев.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.