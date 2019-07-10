Еще при прежних властях Армении эту страну так и эдак пытались предложить в качестве моста между Европой и Азией, между Западом и Востоком, между ЕАЭС и прочими странами, между Юго-Восточной Азией и Северной Европой. И так далее. Вариантов нахождения места Армении в огромном и сложном мире было достаточно, но ни один так и не удалось реализовать. В Ереване изо всех сил сопротивляются реальности, гласящей: страна, оккупирующая территории соседнего государства и изолированная в результате этого от региона и мира, не может служить ни мостом, ни дорогой, ни туннелем, ни, на худой конец, тропинкой.

При новой власти фантазии на тему "мостов" и "звеньев" продолжают шириться. Премьер Никол Пашинян уже предложил соответствующие услуги Объединенным Арабским Эмиратам, Ирану, Китаю, теперь подошла очередь Вьетнама и Сингапура, куда Никол отправился с визитом на минувшей неделе.

Обращает на себя внимание тот факт, что официальные визиты глава Армении совершает исключительно в страны Азии, в Европе же появляется только для участия в том или ином мероприятии, а в Москве - если бывает вызван "на ковер". Объяснение тут может быть только одно - Европа, во-первых, не относится всерьез к новому правителю Армении, и, во-вторых, она разочарована отсутствием политических изменений в стране после апрельского переворота. Навязываться Азии гораздо проще, потому что геополитические интересы этих стран находятся далеко от Кавказа. Кроме того, в отличие от Европы, в Азии с Арменией мало знакомы и все еще раздумывают, что можно было бы с нее поиметь. В экономическом плане, конечно, потому что в политическом, повторимся, она находится вне сферы интересов азиатских держав. Хотя бы потому, что не имеет никакого веса и не способна влиять на расклад в своем регионе.

"Армения может служить площадкой для выхода вьетнамских производителей на рынки ЕАЭС, Грузии и Ирана", - заявил на встречах во Вьетнаме Пашинян.

Премьер Армении пытался завлечь вьетнамскую сторону, оперируя ложными фактами и прогнозами. Так, Пашинян заверял вьетнамцев, что власти Армении сумели добиться кардинальных изменений в плане улучшения инвестклимата, что в стране сегодня нет никаких препятствий для создания новых предприятий и созданы все механизмы для защиты государством собственности инвесторов.

Между тем, хорошо известно, что крупный бизнес в Армении сегодня ускоренно сворачивается, зарубежные инвесторы не торопятся вкладывать в эту страну, основываясь на опыте тех, кому не повезло связаться с Ереваном. Согласно официальным данным Статистического комитета Армении, прямые инвестиции в первом квартале 2019 года уменьшились на 37 млрд. 043,5 млн. драмов. Если в первом квартале 2018 года этот показатель составлял 40 млрд. 756,6 млн. драмов, то за аналогичный период этого года - 3 млрд. 713,1 млн. драмов.

Такое катастрофическое падение показателей всего лишь за год говорит о многом. Зарубежные инвесторы внимательно отслеживают ситуацию и, судя по всему, она их не вдохновляет.

Так что Пашинян вьетнамцам откровенно врал. А начинать отношения с вранья не следует. Да еще в век Интернета.

Армянские СМИ обращают внимание на тот факт, что Пашиняна не принял президент Вьетнама.

По сведениям газеты "168 жам", президент Вьетнама не принял Никола Пашиняна, так как в ходе визита во Вьетнам визит в Сингапур в последний момент был поспешно инициированным, и, кроме того, Вьетнам является страной с президентской системой управления и президент Вьетнама, согласно своему статусу, встречается только с президентом той или иной страны.

Последний фактор, кстати, уже не раз оставлял Пашиняна вне рамок встреч высокого уровня и заставил подумывать об изменениях в конституцию и получении президентского поста.

В Сингапуре, куда Никол отбыл из Вьетнама, он продолжил морочить голову потенциальным партнерам. По итогам визита был подписан ряд документов, не представляющих особой значимости, если принять во внимание реальный уровень сотрудничества двух стран. Так же, как и с Вьетнамом, Армении с Сингапуром реально обсуждать нечего. Единственное отличе от вьетнамского визита, это то, что тут был сделан определенный армянский акцент.

Сингапур, как процветающая страна, не избежал участи заиметь на своей территории активную армянскую общину. Тут имеется, само собой, армянский квартал, две церкви и даже цветочный символ Сингапура - орхидею "принцессы Алохи" - вырастила армянка Ашхен. В день прибытия Пашиняна этому цветку в армянском квартале открыли памятник, и премьер Армении получил возможность покрасоваться перед общиной и выразить надежду, что "творческий гений армянского народа должен в конце концов достичь своего апогея также в Армении". Он договорился до того, что назвал историю мира и Сингапура "нашей историей".

"Мы присутствовали в этой истории, мы создали эту историю, мы создаем ее и всегда будем в роли авторов этой истории", - заявил он, имея в виду армян.

Вот только в самой Армении ни "творческий гений армянского народа", ни созидание истории почему-то не работают. И Пашинян не мог скрыть своего удивления по этому поводу. Это удивление он пытался спрятать за водопадом эпитетов и гимнов армянской гениальности.

"Настало время для свободной, счастливой и могущественной Армении", - завершил пламенную речь премьер Армении, считающий выведение вида орхидеи свидетельством избранности армян и беспримерного гения армянского народа...

Не хотелось бы разочаровывать "революционного" премьера, но в мире, по последним данным, существует 800 родов и 35 000 видов орхидей, и над большинством поработали специалисты самых разных национальностей. Плод "творческого гения" Ашхен - всего лишь капля в море.

Кстати, отсутствие премьер-министра в стране в День конституции, 5 июля, оставило неприятный осадок у армянской общественности и экспертного сообщества, которое расценило этот шаг как неуважение к основному закону. Пашиняну напомнили, что в апреле он не поехал на форум по Шелковому пути в Пекин, чтобы быть в Ереване в День гражданина (праздник, связанный с апрельским переворотом 2018 года), а конституцию проигнорировал.

А вы говорите - орхидея...

Зульфугар Ибрагимов