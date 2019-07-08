https://news.day.az/politics/1136043.html Азай Гулиев переизбран вице-президентом ПА ОБСЕ На проходящем в Люксембурге заключительном пленарном заседании ПА ОБСЕ, состоялось голосование по выборам руководящего состава Ассамблеи.
Азай Гулиев переизбран вице-президентом ПА ОБСЕ
На проходящем в Люксембурге заключительном пленарном заседании ПА ОБСЕ, состоялось голосование по выборам руководящего состава Ассамблеи.
Об этом сообщает в понедельник Trend, передает Day.Az.
Вице-президент ПА ОБСЕ Азай Гулиев единогласно переизбран на этот пост до 2022 года.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре