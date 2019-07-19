Противники признания азербайджанской долмы частью нематериального культурного наследия ЮНЕСКО не смогли в свое время предоставить никаких убедительных доказательств того, что это блюдо изначально относилось к армянской кухне. Об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал знаменитый кулинар Сталик Ханкишиев, вспоминая об идеологической борьбе, развернувшейся вокруг долмы в конце 2017 - начале 2018 годов, передает Day.Az.

Азербайджанский рецепт долмы был признан частью нематериального культурного наследия ЮНЕСКО 6 декабря 2017 года, несмотря на сопротивление Еревана.

"Мы много работали над этим, и нам очень активно противостояли - я бы не назвал этих людей, которые без конца заявляют, что все в мире придумали они, начиная от воды, огня и ветра, нашими коллегами", - прежде всего сказал Сталик Ханкишиев.

"В итоге они просто опозорились, потому что не смогли привести ни одного аргумента и не смогли опровергнуть ни один наш аргумент. Наши аргументы были основаны на элементарной логике, знании окружающего мира и тюркских языков", - подчеркнул он.

"Слово "долма" присутствует во всех тюркских языках в разных вариациях. Например, казанские татары говорят "тулма". Аналогичное слово и аналогичный рецепт есть и у узбеков, и у киргизов, и у турок. Долму готовят везде, начиная от Марокко", - обратил внимание знаменитый кулинар.

"И тут, опять же, просто логика: не могли все тюрки взять рецепт долмы у одного народа", - заключил Сталик Ханкишиев.

Напомним, что после включения азербайджанской долмы в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО была развернута кампания по пропаганде представления о долме как об армянском блюде. Тогда Ханкишиев пояснял, что эта враждебная акция входит в общую пропагандистскую программу, цели которой - расчеловечивание азербайджанского народа и попытка убедить мир, что у азербайджанцев нет своей культуры, истории и, как следствие, прав на собственные территории.