"Отчеты русскоязычной армянской прессы о выступлении Никола Пашиняна на митинге в Ханкеди вызывают у меня ощущение недосказанности чего-то очень важного. Тут могут быть два варианта - или СМИ действительно что-то важное умалчивают, или это выступление было пустым, своего рода театром или ток-шоу одного актера, антрепризой Пашиняна, как всегда, пафосной и экспрессивной по форме, но совершенно бессмысленной по содержанию".

Об этом сказал Day.Az российский историк и политический аналитик Олег Кузнецов.

По словам российского эксперта, одно армянское СМИ впало в экстаз от произнесенного Пашиняном стихотворения, другое - от заявления о том, что армия Армении должна занять 20-е место в мировом рейтинге вооруженных сил. Такой разнобой акцентов как нельзя лучше свидетельствует о том, что каждый в этой речи услышал для себя именно то, что конкретно он хотел услышать.

"О том, что Пашинян - откровенный популист, я начал говорить еще в начале мая прошлого года, когда его кандидатура только обсуждалась для назначения на пост премьер-министра Армении. С того времени ничего не изменилось, все его заявления как были бессистемными и бессмысленными, таковыми же аморфными и амфотерными остались. За истекшие 15 месяцев ничего нового в их содержании не появилось.

В принципе, мне нет никакого дела до того, что и как вещает Пашинян своим соотечественникам, по большому счету все это - внутреннее дело армян. Не мне, а им самим разбираться с тем, что они живут в гетто во враждебном окружении, нелюбовь которого к себе они создали собственными руками. Им самим надо разбираться с депопуляцией собственной страны, когда местные уроженцы бегут в диаспору, а импорт армян из Сирии не успевает покрывать отток человеческих ресурсов в Европу.

Хочу напомнить еще один важный факт, о наличии которого в Ереване в последнее время усиленно стараются забыть: при узурпации власти в стране Пашиняном и его окружением никто не спрашивал мнения полутора миллионов граждан Армении, являющихся гастарбайтерами в самых разных странах мира, и не все из них являются сегодня сторонниками нового политического режима в этой стране. Все перечисленные мной объективные проблемы, уже сейчас стоящие перед народом Армении, за истекшие 15 месяцев никак не были разрешены, Пашинян даже не смог ликвидировать дефицит государственного бюджета, увеличивая долги будущим поколениям армян", - сказал Кузнецов.

Коснувшись карабахских тезисов Пашиняна, российский эксперт отметил, что слова Пашиняна о "миацуме" ему кажутся детским лепетом. Достаточно сказать, что карабахские армяне, хоть и имеют в большинстве гражданство Армении, в основной своей массе не едут в Ереван, а спешат эмигрировать в Россию. Но сейчас говорить об этом с оставшимися в Карабахе стариками и подростками бессмысленно, потому что первые уже скоро умрут, а вторые в высокой политике ничего не поймут и по привычке предков сами в Ереван не поедут, а ереванских армян к себе не пустят, считает наш собеседник.

"Никол Пашинян на публику сегодня играет роль "премьера всех армян" в подражание германскому канцлеру Гельмуту Колю, который назвал себя "канцлером всех немцев", но при этом забывает о том, что Германия при Коле входила в топ-10 экономик мира и нуждалась в рабочих руках для своего дальнейшего развития и благополучия, тогда как Армения при Пашиняне влачит полунищенское существование на задворках мира, поставляя дешевую рабочую силу везде, где ее готовы принять. И так будет всегда до тех пор, пока не будет устранен факт оккупации территорий Азербайджана и пока Армения не прекратит позиционировать себя всемирным армянским гетто", - сказал Олег Кузнецов.

Лейла Таривердиева