Популизм популизмом, а за свои слова отвечать, вообще-то, надо.

Отвечает ли Никол Пашинян за свои слова? Вряд ли, считают в Армении.

Когда, придя к власти, новоиспеченный премьер только начал давать обещания, толпы фанатов верили каждому его слову. Та процветающая и могучая Армения, которую он описывал, вопя в мегафон, казалась реальной - лишь протяни руку. Однако вера постепенно уступила место разочарованию. И сегодня каждое новое обещание Никола встречается с сарказмом и раздражением.

Но премьер-популист не унывает. Его недавнее выступление в Ханкенди СМИ больше вспоминают в связи со скандальными заявлениями относительно карабахского урегулирования. Но рядовым армянам интереснее и ближе к телу не это, а стратегические цели, поставленные Пашиняном до 2050 года.

"До 2050 года мы должны суметь решить следующие проблемы, - заявил Пашинян. - Население Армении довести до 5 млн. человек, создать 1 млн. 500 тысяч рабочих мест, решить вопрос занятости 2 млн. 500 тысяч человек и ликвидировать бедность, превратить Армению в промышленную страну, в 15 раз увеличить ВВП Армении, иметь не менее 5 армянских технологических компаний стоимостью свыше 10 млрд. долларов, иметь 10 тысяч работающих стартапов, семикратно увеличить среднюю зарплату, по боеспособности армии занять место как минимум в двадцатке, иметь одну из десяти самых эффективных разведок мира. Обеспечить 100%-ую доступность медицинских услуг и 20-кратное увеличение финансирования здравоохранения, сделать образование национальным образом жизни, финансирование образования и науки повысить в 20-кратном размере, довести число посещающих Армению туристов до 15 млн. Сделать сборную Армении по футболу медалистами чемпионата Европы или мира, завоевать 25 олимпийских золотых медалей и звание индивидуального чемпиона мира по шахматам".

И теперь в Армении уже вторую неделю гадают: их премьер - законченный романтик, или просто клоун?

Издание Newsinfo.am обратило внимание на то, что заявление Пашиняна по своей структуре и содержанию было очень похоже на известное заявление Сержа Саргсяна об Армении с населением в 4 миллиона человек в 2040 году. Нетрудно заметить, что заявления и Саргсяна, и Пашиняна были сделаны без профессиональных обоснований и анализа, короче говоря, носят лозунговый характер, считает издание.

Серж Саргсян, обещая удвоить население страны, рассчитывал на армянок, которые вдруг начнут больше рожать. Выступая в 2017 году на первом заседании новоизбранного парламента, он заявил, что "численность населения Армении в 2040 году должна достичь 4 млн. человек за счет резкого улучшения демографической ситуации в стране".

Отметим, что пик рождаемости в Армении пришелся на 1986 год. Некоторые ложные надежды на повышение рождаемости дало то, что у рожденных в 80-е стали рождаться дети. Однако потом пошли дети 90-х, и показатель резко снизился. Дети 90-х вместо того, чтобы улучшать армянскую демографию, начали в массовом порядке покидать страну. Во всяком случае резко сократилось число молодых мужчин, и армянкам стало просто не от кого рожать.

Никол Пашинян же с самого начала своего правления сделал ставку на репатриацию и тоже попал пальцем в небо. И ничего, что призывы ехать на "родину предков" были проигнорированы зарубежными армянами, ничего, что экономическое состояние Армении не позволяет принять не то что три миллиона, но даже миллион человек для постоянного проживания. Экономической революции не случилось, да она и не могла произойти, учитывая сохранившиеся политические тенденции. А именно - изоляцию Армении от развития региона в связи с оккупацией ею территорий соседнего Азербайджана. Если не изменился этот главный мешающий развитию Армении фактор, то ни о какой экономической революции не может быть и речи. А следовательно, и о массовой репатриации.

Как пишут армянские СМИ, в Армении за 6 месяцев количество постоянного населения сократилось на 3700 человек. То есть, число граждан РА официально сократилось. По данным статистического комитета РА, по состоянию на 1 июля текущего года численность постоянного населения Армении составила 2 млн. 961 тыс. 600 человек. По сравнению с тем же периодом прошлого года этот показатель снизился на 8200.

Кроме сокращения численности постоянного населения, сократилось и число родившихся. Если в первом полугодии этого года число рожденных в Армении составило 16 тысяч 111 человек, то за аналогичный период прошлого года - 16 тысяч 261 человек, а по состоянию на 1 июля 2017 года - 17 тысяч 171 человек. По состоянию на 1 июля этого года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, число умерших увеличилось на 572 человека.

Данные очень неоптимистичные. Но Никол Пашинян - большой оптимист и романтик. Ну, или просто клоун...

Зульфугар Ибрагимов