Посол об отмене визового режима между Азербайджаном и Турцией
Отмена визового режима между Азербайджаном и Турцией является проявлением братских отношений.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, комментируя отмену визового режима для граждан Турции.
Посол отметил, что это послужит дальнейшему развитию связей между Азербайджаном и Турцией.
"Это решение также даст толчок развитию туризма, благоприятно скажется на деятельности бизнесменов", - отметил Озорал.
Отметим, что в прошлом месяце Мевлют Чавушоглу заявил, что с 1 сентября 2019 года отменяется визовый режим для граждан Турции с общегражданскими паспортами, желающими приехать в Азербайджан сроком до 30 дней. МИД Азербайджана направил ноту МИД Турции в связи с отменой визового режима.
Статус граждан Турции, желающих пребывать на территории Азербайджана в течение более чем 30 дней, регулируется соответствующими законами Азербайджана. По решению правительства Турции, ранее был отменен визовый режим для граждан Азербайджана, желающих посетить Турцию на период до 30 дней.
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