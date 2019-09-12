В парламенте Армении обсуждается проект закона об увеличении оснований для депортации иностранцев из Армении. Как сообщает Арменпресс, на заседании парламента 11 сентября законопроект О внесении изменений и дополнений в Закон РА "Об иностранцах" представила заместитель министра юстиции РА Кристине Григорян.

А тем временем, в Армении растет число трудовых мигрантов из Индии. Если бы речь шла о туристах, приезжающих посмотреть страну и оставить в ней деньги, то возрастающая статистика только приветствовалась бы. Но в данном случае люди приезжают не потратить деньги, а заработать их в Армении, фактически, грубо говоря, отбирая хлеб у местных безработных.

Хотя число безработных в Армении составляет 63 тысячи 085 человек, однако в Армении дешевой рабочей силой считаются индийцы, пишет газета "Жоховурд".

По официальным данным (по неофициальным же, безработными в Армении является 70 процентов населения), в июле 2019 года число ищущих работу составило 82 820 человек, и этот показатель не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. То есть ситуация на рынке труда осталась прежней. В этой ситуации индийские трудовые мигранты имеют преимущество над безработными гражданами Армении, потому что согласны работать за гроши. Так, если за строительные работы армяне требуют 5000-7000 драмов, то индусы делают то же самое за 3000 драмов.

В первом полугодии этого года в Армению из Индии приехали 15 442 гражданина. Индийцы в армянских деревнях в основном задействованы в работах в теплицах. Большинство из них живут и работают в селах Араратской и Армавирской областях.

Проблема наплыва мигрантов из Индии возникла в Армении не сегодня. В начале этого года, информируя журналистов о ситуации с миграцией, начальник Миграционной службы Армении Армен Казарян уделил ей немало времени.

По его словам, за первые 9 месяцев 2018 года в Армению въехал 21061 гражданин Индии, из которых 18095 выехали из страны. Разница в цифре - 2966 человек. По словам Казаряна, согласно данным 2018 года, из упомянутых 2966 граждан 2000 получили вид на жительство, большая часть - с целью получения образования. Как подчеркнул Казарян, рост, бесспорно, очевидный. При этом он привел некоторые цифры: в 2016 году вид на жительство получили 1086, а в 2017-ом - 938 граждан Индии.

Казарян признал, что сложившаяся ситуация вызывает обеспокоенность, так как может повлиять на рынок труда. Однако он призвал приглушить ненависть к индусам, которая уже ярко проявляет себя в армянском сегменте соцсетей.

"В связи с этим в соцсетях мы увидели проявление ненависти. А ненависть ни к чему хорошему не приводила", - сказал чиновник.

Это, конечно, сказано правильно, но армянское государство само создало условия, при которых в социально незащищенных слоях населения растет агрессия, выместить которую проще всего на пришельцах.

Зульфугар Ибрагимов