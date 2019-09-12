12 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с состоянием полной средней школы номер 101 имени Ами Мамедова в Сураханском районе Баку после капитального ремонта и реконструкции.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется