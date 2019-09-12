https://news.day.az/politics/1155415.html Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в средней школе №101 в Баку - ФОТО 12 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с состоянием полной средней школы номер 101 имени Ами Мамедова в Сураханском районе Баку после капитального ремонта и реконструкции.
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в средней школе №101 в Баку - ФОТО
12 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с состоянием полной средней школы номер 101 имени Ами Мамедова в Сураханском районе Баку после капитального ремонта и реконструкции.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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