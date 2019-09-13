Промышленники и предприниматели Армении предупредили правительство о неизбежности потери инвестиций в случае запрета на разработку Амулсарского месторождения.

Союз промышленников и предпринимателей Армении (СППА) выступил с заявлением, в котором призывает не прекращать работы в Амулсаре, а максимально снизить наносимый природе вред.

В заявлении представлен ряд тезисов, в числе которых отмечается, что компания Lydian Armenia, занимающаяся горнодобывающей деятельностью в Амулсаре, осуществляет экономическую деятельность согласно законам Армении.

Подчеркивается, что хозяйственная деятельность в Армении не может использоваться со стороны политических сил для самоутверждения и различных комментариев, а недра Армении не могут быть закрыты для добычи и эксплуатации. Горнодобывающая промышленность обеспечивает значимую часть поступлений в госбюджет.

"Прекращение работ в Амулсаре однозначно навредит инвестиционному рейтингу нашей страны, поскольку горнодобывающая промышленность должна быть прогнозируемой. А неиспользование богатства недр Армении попросту непростительно", - говорится в заявлении.

Также подчеркивается, что возобновление работ на Амулсаре создаст тысячи рабочих мест.

Напомним, что в связи с проблемой Амуслара пару месяцев назад на одном из заседаний правительства премьер Никол Пашинян запустил лозунг об отказе от горнодобывающей индустрии как основе армянской экономики и переориентации на высокие технологии. Как Пашинян собирается пополнять госбюджет и кормить население Армении за счет ИТ, остается загадкой. Полный отказ от разработки недр якобы из соображений защиты экологии - странное решение для страны, не имеющей развитой экономики и живущей за счет продажи полезных ископаемых.

Султан Керим