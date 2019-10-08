"Назначение Али Асадова на должность премьер-министра входит в полномочия Президента Ильхама Алиева. Президент, с учетом проводимых в стране реформ, выдвинул на этот пост кандидата, способного быстрее достичь поставленных целей. И ранее мы становились очевидцами успеха кадровой политики Президента. Уверен, что энергичность нового премьер-министра будет способствовать его активной работе. Сегодня в стране осуществляются обширные реформы. Эти реформы, еще больше расширившись под его руководством, охватят новые горизонты", - сказал Гасымлы.

Он добавил, что в настоящее время основными критериями во время исполнения обязанностей премьера являются эффективность, скорейшее достижение поставленных целей, умение идти в ногу с реформами.

Отметим, что Новруз Мамедов обратился к Президенту Ильхаму Алиеву в связи с освобождением от должности премьер-министра.

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса принято решение о согласии с назначением на должность премьер-министра помощника Президента Азербайджана по экономическим вопросам - заведующего отделом Али Идаят оглу Асадова.