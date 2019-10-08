https://news.day.az/politics/1163835.html Скорейшее достижение поставленных задач - основной критерий работы нового премьера Азербайджана
Скорейшее достижение поставленных задач - основной критерий работы нового премьера Азербайджана
Новый премьер-министр внесет свой вклад в еще более эффективное осуществление социально-экономических реформ, проводимых под руководством Президента Ильхама Алиева
Как передает Day.Az, об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Муса Гасымлы.
По его словам, проводятся успешные кадровые реформы для повышения качества государственного управления, повышения прозрачности, и это будет продолжаться.
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